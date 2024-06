Mitsubishi Motors 30 năm gây dựng niềm tin với khách Việt

Từ khởi đầu của một liên doanh lắp ráp xe, Mitsubishi Motors Việt Nam dần lớn mạnh, phân phối cả xe con nhập khẩu với những cái tên ăn khách như Xpander, Pajero Sport.

Ngành công nghiệp ôtô trong nước thành hình từ đầu thập niên 1990 và Mitsubishi Motors là một trong những hãng xe xuất hiện sớm nhất. Thị trường trải qua chừng 30 năm thăng trầm, hãng xe Nhật Bản cũng biến chuyển liên tục nhằm theo kịp thị hiếu của khách hàng.

Ngày nay, người Việt đã quá quen với sự xuất hiện dày đặc của những chiếc Xpander trên đường phố. Sự thành công của Mitsubishi Xpander hiện tại có một phần thừa hưởng từ những đàn anh trong quá khứ và triết lý Omotenashi của người Nhật. Trước khi Xpander trở thành xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số hàng chục nghìn chiếc mỗi năm, Mitsubishi Motors đã nổi danh bằng những chiếc MPV khác.

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Grandis được giới thiệu lần đầu 2005 hay Zinger ra mắt 2008 đã giúp Mitsubishi Motors đến gần hơn với khách Việt trong giai đoạn kinh tế hội nhập. Những Xpander, Grandis hay Zinger tạo ra xu hướng trải nghiệm mới và định hình dòng MPV tại Việt Nam.

Năm 2024, Xpander tiến tới cột mốc 100.000 xe lăn bánh tại Việt Nam sau 5 năm. Không chỉ là chiếc MPV được ưa chuộng nhất phân khúc, Xpander còn là cái tên bán chạy hàng đầu thị trường Việt. Với doanh số trung bình 20.000 chiếc/năm, Xpander là mẫu MPV duy nhất làm được điều này trong lịch sử hơn 30 năm của thị trường ôtô Việt Nam.

Cho đến nay, Mitsubishi Motors đã giới thiệu tới khách Việt hàng chục mẫu xe khác nhau. Dải sản phẩm của hãng hiện đa dạng, bắt đầu với chiếc sedan Attrage tiết kiệm nhiên liệu. Cần đa dụng và rộng rãi hơn, hãng có Xpander, Xpander Cross ở phân khúc MPV. Ưu tiên sự thoải mái cho gia đình với những tiện nghi, công nghệ an toàn đầy đủ, người dùng có thể chọn Outlander.

Trong hành trình 30 năm của Mitsubishi Motors tại Việt Nam, vị trí của hãng còn được tô đậm thêm bằng những mẫu xe mang DNA thực chiến, bền bỉ từ đường đua Rally. Đó là Pajero Sport, mẫu SUV ba hàng ghế thiên hướng off-road với hệ dẫn động Super Select, cũng như chiếc bán tải Triton không chỉ đi làm, mà còn đi đua.

Khi xu hướng xe gầm cao cỡ nhỏ lên ngôi tại Việt Nam, Mitsubishi Motors trình làng Xforce với kỳ vọng định lại cuộc chơi ở phân khúc vốn chật chội đối thủ này. Chọn Việt Nam làm nơi giới thiệu bản concept Xforce đầu tiên trên quy mô toàn cầu, Mitsubishi Motors cho thấy sự coi trọng lẫn tham vọng tạo dựng thành công cho mẫu CUV cỡ B. Xforce được nghiên cứu, phát triển dựa trên thị hiếu và đặc trưng sử dụng xe của khách hàng Đông Nam Á, Việt Nam là một trong số đó.

Mitsubishi Xforce tại lễ ra mắt ở Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Định hướng của hãng xe Nhật là nắm bắt xu hướng và đem đến những sản phẩm cho khách hàng cần thay vì mình có. Bởi vậy, các mẫu xe khi tới tay khách hàng có nhiều tiềm năng để trở thành lựa chọn hàng đầu. Xpander và Xforce nhờ đó có được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Xpander hai năm liên tiếp đạt giải "MPV của năm" 2021 và 2022 tại Car Awards do VnExpress tổ chức, hay Xe được yêu thích nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ và trung của năm 2021 tại CCA. Xforce cũng giành các giải thiết kế danh giá như "iF Design Award 2024" và giải vàng "Best transportation Design Vmark 2023".

Bên cạnh các giá trị về sản phẩm với người dùng, Mitsubishi Motors Việt Nam cũng thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những hoạt động hữu ích cho cộng đồng. Một trong số những hoạt động đó có thể kể đến là hãng chung tay cùng Operation Smile Việt Nam để hỗ trợ phẫu thuật cho các trẻ em bị hở hàm ếch.

Ông Yanagawa Tomoki, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors có mặt tại Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các khách hàng. Sự ủng hộ và niềm tin kiên định của các bạn là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự khi được trở thành một phần trong mọi hành trình, trong các chuyến phiêu lưu và trong cuộc sống thường ngày của các bạn".

Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết sẽ công bố giá bán phiên bản cao cấp nhất Ultimate của Xforce trong tháng 6 này. Xforce Ultimate được nâng cấp hàng loạt tính năng cao cấp như hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS, và cốp chỉnh điện với tính năng đóng/mở rảnh tay. Hãng hé lộ sẽ giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới vào quý III tới.

Tính đến tháng 6, Mitsubishi Motors Việt Nam sở hữu khoảng 60 đại lý rộng khắp trên toàn quốc. Năm 2023, hãng nâng cấp kho phụ tùng phía Bắc với quy mô lớn nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng của khách khi doanh số liên tục tăng. Những năm qua, Mitsubishi Motors Việt Nam duy trì chương trình hỗ trợ tài chính MMV Auto Finance với các gói vay tín dụng độc quyền, vận hành hệ thống MMV UCAR cho xe đã qua sử dụng, giúp gia tăng cơ hội sở hữu ôtô cho khách Việt.

Cùng với hoạt động bán hàng, Mitsubishi Motors Việt Nam còn hướng tới kết nối cộng đồng. "Mitsubishi Motors Vietnam City Trail Series 2024" được tổ chức tại TP HCM và Hà Nội, hợp tác cùng Vietnam MTB Series. Sự kiện mở màn Mitsubishi Motors Vietnam Cu Chi City Trail 2024 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/7 tại Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi dự kiến thu hút khoảng 3.000 vận động viên Việt Nam và quốc tế tham gia với 4 cự ly thi đấu: 7 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết, doanh số không phải là thước đo duy nhất để định hình nên một thương hiệu trong ngành ôtô. Hãng muốn hướng tới việc dấu ấn tạo ra luôn là sự năng động và lắng nghe khách hàng để "dẫn lối khát vọng - Drive your Ambition".

Tuấn Vũ