Mitsubishi Eclipse Cross EV - xe Nhật hồn châu Âu

Eclipse Cross EV mang tên gọi cũ của Mitsubishi, tràn ngập công nghệ và chia sẻ DNA với một mẫu xe của Renault.

Mitsubishi Eclipse Cross đã chính thức bị khai tử, nhưng hãng Nhật vừa mang đến Eclipse Cross EV mới. Chiếc SUV thế hệ thứ hai này hoàn toàn khác biệt so với người tiền nhiệm, kết hợp nền tảng điện của Renault Scenic E-Tech với các yếu tố thiết kế đặc trưng của Mitsubishi. Được sản xuất tại Pháp, mẫu xe mới sẽ được bán tại châu Âu.

Eclipse Cross EV gia nhập dòng sản phẩm dựa trên Renault đang ngày càng phát triển của Mitsubishi tại châu Âu. Tiếp nối Colt (Clio), ASX (Captur) và Grandis (Symbioz), đây là một ví dụ khác về chiến lược chia sẻ thương hiệu. Nằm trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, dưới Outlander PHEV, Eclipse Cross cũng là mẫu xe điện thứ hai của Mitsubishi tại châu Âu, sau mẫu xe đô thị i-MiEV đã ngừng sản xuất.

Cách rõ ràng nhất để nhận ra nét Nhật Bản trên Scenic chính là ở phần đầu xe. Mitsubishi thiết kế lại đầu xe với cụm đèn pha LED tách rời đặc trưng, lưới tản nhiệt làm mới nhưng được che phủ hoàn toàn, trông tương tự Outlander, và các hốc hút gió cản xe thiết kế lại. Đèn hậu LED nâng cấp và viền đen dày hơn giúp xe nổi bật so với Renault.

Ngoại hình trông quen thuộc nhưng có thêm chi tiết mạ crôm mới trên trụ D và bộ vành hiện đại hơn với đường kính 19 hoặc 20 inch. Nhìn chung, mẫu xe mới đã lược bỏ tỷ lệ coupe-SUV của Eclipse Cross đời đầu, ra mắt năm 2017 và được nâng cấp vào năm 2020. Về kích thước, xe nhỏ hơn đáng kể so với người tiền nhiệm sử dụng động cơ đốt trong (ICE), với chiều dài 4.470 mm, mặc dù chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể, đạt 2.785 mm.

Cabin trang bị hệ thống kỹ thuật số của Renault với cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12 inch dạng đứng chạy các dịch vụ tích hợp của Google. Để tạo sự khác biệt, Mitsubishi đã bổ sung các tùy chọn mới cho nội thất và bọc ghế. Các tính năng hấp dẫn khác bao gồm nóc kính thông minh điều chỉnh được độ trong suốt, đèn viền nội thất LED và hệ thống âm thanh cao cấp Harman & Kardon.

Xe trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ người lái, cho phép lái bán tự động trên đường cao tốc. Tính thực dụng được thể hiện qua hai hàng ghế và khoang hành lý có thể tích 478-1.670 lít tùy thuộc vào vị trí hàng ghế sau.

Eclipse Cross EV sử dụng nền tảng CMF-EV (Ampr Medium) vốn đã được áp dụng trên Renault Megane/Scenic E-Tech và Nissan Leaf/Ariya.

Sức mạnh đến từ môtơ điện đặt trước, sản sinh công suất 215 mã lực, cùng bộ pin 87 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 600 km. Bộ pin có hệ thống quản lý nhiệt làm mát bằng nước và tương thích với tốc độ sạc lên đến 150 kWh.

Mitsubishi xác nhận rằng một phiên bản tầm trung sẽ ra mắt vào năm 2026. Phiên bản này nhiều khả năng sẽ sử dụng thông số kỹ thuật tương tự phiên bản cơ sở Scenic E-Tech với công suất 168 mã lực và pin 60 kWh.

Mẫu xe điện mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Douai ở Pháp, thuộc liên minh Renault-Mitsubishi-Nissan, bắt đầu từ quý IV/2025. Các cơ sở này cũng là nơi sản xuất các mẫu xe Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech, R5 E-Tech, Alpine A290 và Nissan Micra EV.

Mỹ Anh (theo Carscoops)