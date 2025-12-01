Mitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam, giá từ 780 triệu đồng

Quang Anh

- Sau vài tháng ra mắt thị trường toàn cầu, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt Destinator ở thị trường trong nước. Mẫu SUV cấu hình 7 chỗ thực thụ, ba hàng ghế và nhập khẩu từ Indonesia.

- Ngoại thất Destinator áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Lưới tản nhiệt đa tầng và họa tiết tổ ong, nằm dưới lớp acrylic trong suốt. Đuôi xe áp dụng triết lý Hexaguard Horizon, họa tiết hình lục giác lấy cảm hứng từ lốp dự phòng của những chiếc Pajero huyền thoại. Cụm đèn hậu LED hình chữ T.

- Xe có cấu hình 7 chỗ thực thụ, không phải dạng 5+2 với kích thước dài, rộng và cao của Destinator tương ứng 4.680 x 1.840 x 1.780 mm. Trục cơ sở 2.815 mm. Bán kính quay vòng 5,4 m. Đường nét tổng thể đậm chất SUV, khoảng sáng gầm 214 mm hàng đầu phân khúc và bộ vành kích thước 18 inch.

- Destinator trang bị động cơ tăng áp MIVEC 1,5 lít. Công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số CVT. Xe trang bị 5 chế độ lái, gồm: Tiêu chuẩn (Normal), Đường ướt (Wet), Đường bùn lầy (Mud), Đường sỏi (Gravel) và Đường nhựa (Tarmac). Trong đó, chế độ lái Tarmac lần đầu tiên được Mitsubishi trang bị.

- Mitsubishi Destinator có hai phiên bản Premium và Ultimate, giá niêm yết lần lượt 780 – 855 triệu đồng. Trong tháng 12, Mitsubishi Việt Nam áp dụng giá bán 739 – 808 triệu đồng, kèm quà tặng từ các đại lý.