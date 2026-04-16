Mitsubishi Corporation phát triển dự án Monrei Saigon tại TP HCM

Mitsubishi Corporation cùng hai đối tác Tokyu Land Corporation và Phát Đạt phát triển dự án Monrei Saigon quy mô hơn 1,8 ha tại khu Đông Bắc TP HCM.

Tỷ lệ sở hữu của Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt tại dự án này lần lượt là 56%, 24% và khoảng 20%.

Monrei Saigon định vị theo mô hình "Thành phố Nước - Thủy liệu" (Urban Hydrotherapy City), hướng tới tích hợp yếu tố nước vào toàn bộ cấu trúc phát triển. Theo định hướng này, yếu tố nước được triển khai trên ba lớp giá trị, gồm điều hòa vi khí hậu, đóng vai trò ngôn ngữ thiết kế cảnh quan và trở thành nền tảng cho hệ tiện ích phục hồi thể chất.

Phối cảnh kỹ thuật dự án Monrei Saigon. Ảnh: Big Four

Hệ tiện ích dự án tập trung vào chăm sóc sức khỏe với các hạng mục như onsen, jacuzzi, steam, sauna, cùng các không gian vận động dưới nước như aqua gym hay hồ aquatonic. Các tiện ích này được bố trí trong mạng lưới cảnh quan gắn với yếu tố nước, nhằm tạo trải nghiệm sinh hoạt thường nhật kết hợp thư giãn.

Theo đơn vị phát triển, việc áp dụng mô hình Urban Hydrotherapy City không chỉ là lựa chọn thiết kế mà còn phản ánh cách tiếp cận mới trong quy hoạch đô thị, khi yếu tố tự nhiên được tích hợp vào không gian sống nhằm cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe cư dân.

Monrei Saigon tọa lạc trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, dự kiến cung cấp khoảng hơn 2.684 căn. Đây là đô thị cao tầng cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ, hướng tới nhóm khách hàng là chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân làm việc tại khu vực phía Đông Bắc TP HCM - khu vực ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng dòng vốn FDI gia tăng.

Liên danh phát triển dự án gồm Mitsubishi Corporation, một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư tích hợp hàng đầu Nhật Bản với mạng lưới hoạt động tại hơn 90 quốc gia. Bên cạnh đó là Tokyu Land Corporation, đơn vị có hơn 60 năm kinh nghiệm trong phát triển bất động sản và nhà phát triển bất động sản Phát Đạt.

Dự án còn có sự tham gia của nhóm tư vấn chiến lược Big Four trong vai trò cố vấn, từ định vị sản phẩm đến thiết kế và thương mại hóa. Theo đơn vị phát triển, việc chuẩn bị từ giai đoạn đầu theo hướng hệ thống nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai. Hiện, dự án thu hút hơn 70 đối tác phân phối chiến lược. Monrei dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 5năm nay.

Song Anh