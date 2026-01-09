Mitsubishi Cleansui ra mắt cây nóng lạnh trong hệ sinh thái lọc nước

Mitsubishi Cleansui bổ sung thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E, hoàn thiện hệ sinh thái chuẩn Nhật, mở rộng lựa chọn gia đình, doanh nghiệp.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2017, Mitsubishi Cleansui theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái lọc nước toàn diện, đáp ứng nhiều kịch bản sử dụng khác nhau, từ sinh hoạt gia đình đến thương mại. Việc ra mắt thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu.

CWMF-500E ứng dụng công nghệ Màng lọc sợi rỗng do Tập đoàn Mitsubishi Chemical Cleansui phát triển, cho phép giữ lại khoáng tự nhiên trong nước sau lọc. Thiết bị tích hợp khả năng làm nóng và làm lạnh tức thời, hướng tới nhu cầu sử dụng nước uống tiện lợi tại gia đình, văn phòng và không gian làm việc chuyên nghiệp.

Thiết bị lọc nước nóng lạnh vừa ra mắt. Ảnh: Mitsubishi Cleansui

Theo đại diện doanh nghiệp, việc bổ sung dòng sản phẩm nóng lạnh không chỉ mở rộng trải nghiệm người dùng là hộ gia đình mà còn giúp hệ sinh thái lọc nước của Mitsubishi Cleansui tiệm cận các tiêu chí về an toàn, tiết kiệm năng lượng và giảm phụ thuộc vào nước đóng chai của doanh nghiệp. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được các tổ chức và doanh nghiệp quan tâm trong quá trình triển khai các mục tiêu ESG.

Với việc ra mắt sản phẩm mới, hệ sinh thái lọc nước của Mitsubishi Cleansui tại Việt Nam hoàn thiện, bao gồm các nhóm chính: hệ thống lọc tổng cho toàn bộ nguồn nước sinh hoạt; thiết bị lọc nước tạo ion kiềm ở phân khúc cao cấp; các dòng lọc nước nhà bếp lắp trên và dưới bồn rửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân như vòi sen và lắp tại vòi; bình lọc nước cầm tay; thiết bị lọc nước nóng - lạnh; cùng các giải pháp lọc nước công suất lớn cho nhà hàng, khách sạn và cơ sở dịch vụ.

Hệ sinh thái lọc nước Mitsubishi Cleansui phục vụ từ sinh hoạt gia đình đến thương mại. Ảnh: Mitsubishi Cleansui

Song song với mở rộng danh mục sản phẩm, đơn vị duy trì định hướng kinh doanh dựa trên các quy trình vận hành và dịch vụ hậu mãi chuẩn hóa. Một trong những điểm nhấn là dịch vụ bảo dưỡng C-Care, áp dụng cho một số dòng sản phẩm cao cấp, với quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn phục vụ được kiểm soát chặt chẽ.

Doanh nghiệp cho biết, việc quản lý dữ liệu khách hàng và lịch sử sử dụng thiết bị được thực hiện theo các tiêu chuẩn bảo mật riêng, giúp chủ động hỗ trợ kỹ thuật trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư. Đây là nền tảng để thương hiệu xây dựng tệp khách hàng trung thành trong gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Quy trình chăm sóc khách hàng và C-Care của Mitsubishi Cleansui được chuẩn hóa theo tinh thần Omotenashi. Ảnh: Mitsubishi Cleansui

Mitsubishi Cleansui cũng lựa chọn cách tiếp cận mang tính duy trì quan hệ dài hạn với khách hàng thông qua các hoạt động tri ân thường niên thay vì tập trung vào các chương trình khuyến mại ngắn hạn. Cách làm này phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà thương hiệu theo đuổi, trong bối cảnh thị trường thiết bị lọc nước ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài.

(Nguồn: Mitsubishi Cleansui)