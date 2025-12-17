MIT Uni mở rộng đào tạo nhóm ngành dịch vụ, công nghệ, y tế

MIT Uni tập trung đào tạo các nhóm ngành gắn với logistics, du lịch, công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhằm bắt nhịp xu hướng kinh tế và nhu cầu việc làm dài hạn.

Theo đại diện MIT Uni, sự phát triển của thương mại điện tử, du lịch, hàng không và công nghệ khiến các ngành logistics, dịch vụ, y tế và kỹ thuật tiếp tục giữ vai trò trọng yếu, mở rộng nhu cầu tuyển dụng trong nhiều năm tới.

Nắm bắt xu hướng này, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni) triển khai đào tạo nhiều ngành mới, tập trung vào lĩnh vực có tiềm năng việc làm cao và tính ứng dụng thực tiễn. Trong đó, ngành Kinh tế vận tải được định hướng cung cấp nhân lực cho logistics, giao thông và chuỗi cung ứng. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được mở để đáp ứng đà phục hồi mạnh của ngành du lịch trong nước và quốc tế.

MIT Uni Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ việc học các ngành thuộc khối Công nghệ - Kỹ thuật. Ảnh: MIT Uni

Song song đó, ngôn ngữ tiếp tục là "chìa khóa hội nhập" trên thị trường lao động khi Việt Nam thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản. MIT Uni. hiện đào tạo các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và sắp triển khai Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật.

Chương trình học chú trọng năng lực giao tiếp, kỹ năng làm việc và kiến thức thực tiễn, giúp sinh viên có thể làm việc trong doanh nghiệp FDI, lĩnh vực dịch vụ, xuất nhập khẩu hoặc tiếp tục phát triển nghề nghiệp ở nước ngoài.

Ở lĩnh vực y tế, các chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực sẽ tăng nhanh trong thập kỷ tới, đặc biệt tại các địa phương ngoài đô thị lớn. MIT Uni đang xây dựng kế hoạch mở ngành Y khoa nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực y tế có chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.

Sinh viên ngành Dược học với phòng thực hành thí nghiệm đạt chuẩn. Ảnh: MIT Uni

Với nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, MIT Uni xem đây là trụ cột trong chiến lược phát triển lâu dài. Trường đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử theo hướng ứng dụng; ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô được mở rộng với chuyên ngành ôtô điện và thông minh, đón đầu xu hướng phương tiện xanh và chuyển đổi năng lượng bền vững.

Sinh viên MIT Uni ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đi học tập và tham quan tại các Cảng lớn miền Nam. Ảnh: MIT Uni

Theo các chuyên gia, lựa chọn ngành học gắn với xu hướng nhân lực dài hạn, phù hợp năng lực cá nhân và định hướng đào tạo của trường sẽ giúp sinh viên gia tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Việc MIT Uni mở rộng đào tạo ở các lĩnh vực dịch vụ, ngôn ngữ, y tế và công nghệ được xem là bước đi chiến lược, bắt kịp chuyển động của thị trường lao động hiện đại.

Thái Anh