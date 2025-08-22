MIT: Chỉ 5% doanh nghiệp áp dụng AI tạo sinh thành công

Theo nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nhiều công ty triển khai AI tạo sinh trong hoạt động của mình, nhưng hầu hết đều thất bại.

MIT cho biết 95% dự án AI đang được doanh nghiệp triển khai thất bại vì không tác động rõ rệt đến lợi nhuận. Nguyên nhân được chỉ ra là cách thức tích hợp sai lầm, không phải do bản thân công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Minh họa robot AI có thể thay công việc con người. Ảnh: Meta AI

Nghiên cứu của MIT được thực hiện dựa trên 150 cuộc phỏng vấn, khảo sát 350 nhân viên và phân tích 300 lần triển khai AI công khai. 5% chương trình AI thử nghiệm đạt thành công với doanh thu tăng trưởng. Trong khi đó, phần lớn còn lại bị đình trệ và hầu như không đo lường được tác động của AI về mặt tài chính.

Vấn đề nằm ở việc các công cụ AI chung chung như ChatGPT không thể tự thích ứng với quy trình làm việc đã tồn tại trong doanh nghiệp. Các công ty vội vàng áp dụng nhưng không trang bị đủ kỹ năng, quy trình và quản trị cần thiết để tích hợp chúng một cách hiệu quả.

Aditya Challapally, nhà nghiên cứu của MIT, cho biết 5% chương trình ứng dụng AI khác biệt so với phần còn lại nhờ chỉ tập trung vào một mục tiêu và thực hiện tốt mục tiêu đó, đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ giữa công ty cung cấp công cụ AI và doanh nghiệp triển khai công cụ.

Nghiên cứu cũng chỉ nhiều vấn đề dẫn đến thất bại trong áp dụng AI vào doanh nghiệp, như nhiều tổ chức đặt sai ưu tiên. AI hoạt động tốt trong tự động hóa văn phòng, đảm nhiệm các nhiệm vụ hành chính lặp đi lặp lại mà nhiều tập đoàn có xu hướng thuê ngoài. Tuy nhiên, hơn nửa số tiền chi cho các dự án AI lại hướng đến bán hàng và tiếp thị - những lĩnh vực đòi hỏi có sự giao tiếp của con người.

Nghiên cứu cũng đề cập tác động của AI với lực lượng lao động. Dù tình trạng sa thải quy mô lớn do AI chưa phổ biến, MIT cho biết nhiều công ty không tuyển người thay thế cho vị trí trống, đặc biệt trong bộ phận hỗ trợ khách hàng và hành chính. Nghiên cứu cũng cho thấy cảnh báo của các CEO như Dario Amodei của Anthropic và Jim Farley của Ford về việc AI có thể xóa sổ một nửa số việc làm nhân viên văn phòng cấp thấp trong 5 năm tới có thể thành sự thật.

MIT nhấn mạnh AI là công cụ mạnh mẽ, nhưng chỉ khi được sử dụng đúng cách. Để thành công, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, tập trung vào những mục tiêu cụ thể và tích hợp một cách có chiến lược, không chạy theo xu hướng.

Huy Đức (theo Tom's Hardware)