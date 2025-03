Miss Universe 2019 diện đầm NTK Việt trong lễ cưới

Nam PhiMiss Universe 2019 Zozibini Tunzi diện đầm cưới xuyên thấu của Phan Huy trong hôn lễ.

Đám cưới của Zozibini và Luthando Bolowana diễn ra trong nhà nguyện phủ đầy cây thường xuân, bao quanh là vườn nho và núi non ở Cape Winelands, hôm 22/3. Cô dâu toát lên vẻ lộng lẫy trong bộ đầm cưới xuyên thấu đính hoa 3D, đi kèm khăn voan dài đơn giản, trong suốt.

Zozibini Tunzi diện đầm Phan Huy trong lễ cưới. Ảnh: Instagram Zozibini Tunzi

Nhà thiết kế cho biết Hoa hậu Nam Phi liên hệ từ cuối năm ngoái để đặt may bộ đầm sau khi xem bộ sưu tập mới của anh. "Giữa rất nhiều thương hiệu, cô ấy nói đã chọn bộ váy này vì yêu thích vẻ thanh lịch, thuần khiết. Tôi rất hạnh phúc khi tạo nên thiết kế trong ngày đặc biệt của cô ấy", anh nói.

Bộ trang phục tốn 700 giờ thực hiện với nhiều công đoạn tỉ mỉ, đính hàng trăm bông hoa organza làm thủ công. Bốn người thợ tạo nên các cành hoa 3D và đính kết hơn 14 loại hạt đá khác nhau, tạo hiệu ứng nổi bật.

Zozibini Tunzi và bản vẽ thiết kế của Phan Huy. Ảnh: Instagram Zozibini Tunzi, Nhân vật cung cấp

Stylist Thobeka Mbane lên ý tưởng cho diện mạo của Tunzi. Hoa hậu búi tóc đơn giản, đeo khuyên tai nhỏ, trang điểm tông nude, giúp tôn bộ đầm tối đa. Khách mời nữ, trong đó có diễn viên Connie Ferguson và Nomzamo Mbatha, diện trang phục màu kem, nam giới được đề nghị đeo cà vạt đen cổ điển.

Zozibini Tunzi, 32 tuổi, cao 1,78 m, là người da đen đầu tiên của Nam Phi đăng quang Miss Universe ở cuộc thi năm 2019. Sinh tại vùng quê nghèo ở tỉnh Eastern Cape, cô nổi tiếng là người ham học nhờ được truyền cảm hứng từ bà. Những cuốn sách giúp cô muốn thay đổi bản thân. Từ cô gái nhút nhát thuở nhỏ, Zozibini trở thành người tích cực đấu tranh cho phụ nữ. Zozibini có bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ Công chúng của Đại học Công nghệ Cape Peninsula. Cô hiện làm việc trong ngành truyền thông ở Mỹ.

Màn trình diễn của Zozibini Tunzi tại chung kết Miss Universe 2019 Màn trình diễn của Zozibini Tunzi tại chung kết Miss Universe 2019. Video: Fox

Phan Huy (tên đầy đủ: Phan Nguyễn Nguyên Huy) sinh năm 1999 tại Quảng Trị, là ngôi sao đang lên trong lĩnh vực thiết kế thời trang của làng mốt Việt. Năm 2023, anh được biết đến với bộ sưu tập La Monyenne Région đạt 9,3/10 điểm, trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp của ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Kiến trúc TP HCM.

Các thiết kế của anh mang phong cách chủ đạo là glamorous (hào nhoáng) và romance (lãng mạn). Nhà thiết kế ghi dấu ấn với các bộ sưu tập Afterglow at Tam Giang Lagoon, Lost in the cavern, thường tổ chức show diễn ở Paris Fashion Week. Nhiều người nổi tiếng trong và ngoài nước lựa chọn thiết kế của anh, như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Chi Pu, Heart Evangelista, Stephania Morales, Anna Olbrycht.

Ý Ly