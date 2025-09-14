Miss Grand International dự sự kiện cùng dàn sao Việt

Mỹ nhân diện đầm cúp ngực của một nhà mốt Việt với gam màu nổi tôn da sáng.

Tổ chức MGI trao vương miện cho CJ Opiaza hồi tháng 6, thay thế Rachel Gupta - hoa hậu người Ấn Độ từ bỏ danh hiệu. Trước đó, cô đoạt á hậu 1 tại mùa thi hồi tháng 10/2024 ở Thái Lan.

Cô tên đầy đủ là Christine Juliane Hinkle Opiaza, 27 tuổi, sinh tại Castillejos, Zambales. Người đẹp tốt nghiệp ngành Quản trị phát triển nhân lực tại Lyceum of Subic Bay vào năm 2018. CJ Opiaza cao 1,72 m, hình thể được nhận xét cân đối, săn chắc.