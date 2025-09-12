Misa ra mắt nền tảng AI hợp nhất

Nền tảng Misa Amis OneAI được Misa giới thiệu ngày 12/9, giúp phổ cập AI cho mọi doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và gia đình.

Misa Amis OneAI là nền tảng AI hợp nhất "Make in Vietnam", phát triển dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh và gia đình. Nền tảng được phát triển với sứ mệnh hỗ trợ Chính phủ trong việc phổ cập AI, chuyển đổi số toàn quốc.

Toàn cảnh lễ công bố và ra mắt Misa Amis OneAI. Ảnh: Misa

Theo đó, Misa Amis OneAI phát triển mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt trên hạ tầng GPU Nvidia tại Việt Nam. Nền tảng tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất. Điều này mang đến trải nghiệm đa dạng và tối ưu chi phí cho người dùng. Người dùng có thể dễ dàng so sánh kết quả giữa nhiều mô hình AI để nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức trong kỷ nguyên số.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong phát triển giải pháp công nghệ, đơn vị xây dựng Misa Amis OneAI có các tính năng chuyên biệt đáp ứng nhu cầu tổ chức và doanh nghiệp: một tài khoản sử dụng toàn bộ các mô hình AI tiên tiến nhất; trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự của tổ chức; chủ động cấp phát tài khoản và kiểm soát chi phí; tích hợp mô hình AI đặt tại Việt Nam; kiểm soát hiệu quả ứng dụng AI bằng số liệu; vận hành linh hoạt, bảo mật.

Với gia đình, Misa OneAI for Family cho phép các thành viên sử dụng các mô hình AI tiên tiến chỉ trên một ứng dụng: một tài khoản sử dụng toàn bộ các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude; chỉ cần một người đăng ký để cả gia đình trải nghiệm, không phát sinh chi phí thêm; mỗi thành viên sở hữu tài khoản riêng đảm bảo sự riêng tư thông tin.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc MISA phát biểu tại lễ công bố và ra mắt. Ảnh: Misa

Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Misa khẳng định công ty đặt mục tiêu làm cho AI dễ tiếp cận và gần gũi với mọi tổ chức, hộ gia đình tại Việt Nam. "Misa cam kết đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm góp phần xây dựng quốc gia tự lực về khoa học công nghệ", ông Quang nói.

Misa Amis OneAI dành cho tổ chức, cá nhân đánh dấu sự chuyển đổi mô hình kinh doanh, từ "phần mềm như một dịch vụ" sang "AI như một dịch vụ" và "Agent như một dịch vụ". Điều này khẳng định năng lực của Misa sau khi nhận nhiệm vụ chiến lược quốc gia về công nghệ AI.

(Nguồn: Misa)