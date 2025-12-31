MISA nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ số chiến lược về AI Agent

Tại VFTE 2025, tập đoàn MISA được giao nhiệm vụ phát triển AI Agent hỗ trợ hàng chục nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự vận hành, hôm 30/12.

Tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 (VFTE 2025), tập đoàn MISA đã nhận nhiệm vụ phát triển nền tảng nhân sự số AI Agent. Nền tảng này có khả năng hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tự vận hành 24/7. MISA cũng nằm trong top 7 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp cho chủ trương "Make in Viet Nam".

Ông Lê Hồng Quang – Tổng giám đốc Tập đoàn MISA (thứ tư từ phải sang) nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ và xây dựng các hệ thống AI Agent (Agentic AI) có khả năng chủ động thực hiện nghiệp vụ, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh hướng tới mô hình tự vận hành 24/7. Ảnh: MISA

VFTE 2025 với chủ đề "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt", do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ số trên cả nước.

Nhận nhiệm vụ phát triển hệ thống AI Agent, MISA hướng tới thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tự vận hành, nhằm tăng năng suất và tối ưu hiệu quả. Điều này sẽ nâng cao chất lượng phục vụ trên quy mô lớn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế số Việt Nam. Theo đó, tập đoàn này đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo từ mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, đến nền tảng AI Agent và robot ứng dụng AI. Các giải pháp của MISA hứa hẹn mang lại giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp, cơ quan và xã hội. Tập đoàn cũng nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Bà Bùi Thị Trang - Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ tập đoàn MISA (thứ hai từ trái sang) nhận giải Đồng sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam 2025 cho phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop. Ảnh: MISA

Tại Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025, phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop đạt giải Đồng ở hạng mục Tài chính - Ngân hàng - Thương mại - Dịch vụ. MISA eShop hỗ trợ quản lý bán hàng đa kênh từ online đến offline, tối ưu hóa quy trình cho mọi quy mô kinh doanh.

Việc được giao nhiệm vụ chiến lược tại VFTE 2025 cùng giải thưởng Make in Viet Nam đã khẳng định vị thế của MISA trong hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Đây là ghi nhận cho cam kết đồng hành lâu dài của MISA trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Các doanh nghiệp công nghệ nhận hoa vinh danh vì những đóng góp tích cực cho chủ trương Make in Viet Nam tại sự kiện. Ảnh: MISA

Với quyết tâm làm chủ công nghệ Make in Viet Nam, trọng tâm phát triển Agentic AI - hệ thống AI tự chủ giúp các đơn vị tự vận hành 24/7, tập đoàn MISA cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và cơ quan Chính phủ để nâng cao năng suất và hiệu quả quản trị. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm số Việt Nam "làm chủ - dẫn dắt - dẫn đầu" trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: MISA)