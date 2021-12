Miraiku Little Hands hợp tác Daiichi Corporation phát triển giáo dục mầm non

Công ty Miraiku Little Hands ký kết hợp tác đầu tư cùng Daiichi Corporation (Nhật Bản) nhằm phát triển môi trường giáo dục chất lượng quốc tế cho trẻ mầm non.

Công ty Miraiku Little Hands vận hành hệ thống trường mầm non Little Hands tại TP HCM. Trường mầm non Little Hands phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi: an toàn, thân thiện, tự lập, sáng tạo, yêu thương; luôn đặt nhu cầu phát triển của trẻ làm trọng tâm để xây dựng lộ trình phù hợp nhất cho từng cá thể.

Đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ là những con người có tri thức, trung thực, tận tâm với công việc và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nền tảng cho môi trường giáo dục nhân văn, giúp trẻ lớn lên với nội lực tốt nhất. Miraiku Little Hands hướng đến mục tiêu giáo dục như Miraiku tại Nhật Bản: trau dồi và nuôi dưỡng sức sống phong phú, phát triển nhân cách, trí tuệ và thể lực cho các bé trong giai đoạn mầm non - bước đệm hướng đến tương lai.

Ông Asai Hideki (trái) - Tổng giám đốc Daiichi Corporation và ông Lương Việt Thành - Giám đốc Miraiku Little Hands trong buổi lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Little Hands

Daiichi Corporation tập trung phát triển hệ thống trường mẫu giáo Miraiku khu vực thủ đô Tokyo, hiện có 25 cơ sở. Với tầm nhìn mang tính chiến lược trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em, Miraiku xây dựng chương trình giáo dục mang tính kết nối nhịp nhàng. Chính những kỹ năng, phẩm chất tích lũy được trong giai đoạn mầm non sẽ là nội lực và nền tảng giúp trẻ tỏa sáng trong tương lai. Sự kiện đánh dấu việc Daiichi Corporation bước chân vào thị trường Việt Nam.

Đại diện hai đơn vị trong lễ ký kết. Ảnh: Little Hands

Ông Asai Hideki, Tổng giám đốc Daiichi Corporation thể hiện cảm xúc vui mừng khi có thêm thành viên mới là Miraiku Little Hands. Thông qua lễ ký kết này, hai công ty cùng liên kết thực hiện lý tưởng chung: một tương lai tươi sáng hơn của trẻ em.

"Chúng tôi luôn đề cao, xem trọng tính độc lập, tự chủ, năng lực phi nhận thức như sự phát triển về nhân cách, cảm xúc, sự mày mò tìm tòi thế giới xung quanh ở trẻ và hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Dựa trên những điều này, chúng tôi mong muốn Miraiku Little Hands trở thành môi trường trau dồi, xây dựng hành trang cho trẻ, phát triển nền giáo dục có trách nhiệm cho 30 năm sau. Tại đây thầy cô không chỉ trông giữ, chăm sóc mà còn tương tác một cách khoa giúp, giúp phát triển tối đa tiềm năng của mỗi em", ông Asai Hideki nhấn mạnh.

Từ đầu năm, hai đơn vị đã cùng triển khai hợp tác nhằm đào tạo nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao tại các cơ sở Little Hands. Phụ huynh cũng được nhà trường tư vấn về chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ.

