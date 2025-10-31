Mirae Asset vào top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng ASEAN

MalaysiaCông ty Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) được vinh danh Top 10 sản phẩm - dịch vụ chất lượng ASEAN 2025 nhờ hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dùng.

Sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Diễn đàn xúc tiến thương mại - đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025, tổ chức tại Kuala Lumpur ngày 25-28/10. Hoạt động nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội, thương hiệu uy tín và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững trong khu vực.

Theo đại diện ban tổ chức, giải thưởng được xét chọn dựa trên các tiêu chí về chất lượng, mức độ hài lòng của khách hàng, uy tín thương hiệu và trách nhiệm xã hội. Việc Tài chính Mirae Asset góp mặt trong Top 10 cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn và niềm tin từ khách hàng Việt Nam.

Ông Lee Yun Hyoung, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn đội ngũ trong việc mang đến các giải pháp tài chính an toàn, minh bạch. Điều này giúp đơn vị có thêm động lực để tiếp tục đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng hợp tác trong khu vực ASEAN.

Ông Lee Yun Hyoung, Tổng giám đốc công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam (giữa) nhận giải. Ảnh: Mirae Asset

Sau hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Tài chính Mirae Asset phục vụ hơn ba triệu khách hàng thông qua hơn 25.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sản phẩm, mang đến các giải pháp tài chính thân thiện, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Bên cạnh các gói vay tiền mặt nhanh, vay trả góp điện máy, làm đẹp, giáo dục hay xe máy, Tài chính Mirae Asset triển khai sản phẩm vay mua ôtô với hạn mức lên đến 15 tỷ đồng, tỷ lệ cho vay tối đa 90%. Sản phẩm áp dụng cho cả xe mới và xe đã qua sử dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nghiệp cũng mở rộng danh mục với các gói vay tiêu dùng kỹ thuật số, thẻ tín dụng linh hoạt và sản phẩm vay tín chấp dành cho hộ kinh doanh, giúp người dùng quản lý tài chính hiệu quả và tiếp cận nguồn vốn hợp pháp. Song song đó, công ty đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) như hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, tài trợ giáo dục và nâng cao nhận thức tài chính cộng đồng.

Theo ông Lee Yun Hyoung, trong suốt 15 năm phát triển tại Việt Nam, Tài chính Mirae Asset kiên định với triết lý "phát triển cùng niềm tin". Mỗi sản phẩm, dịch vụ đều hướng đến việc giúp khách hàng cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng tương lai tài chính ổn định hơn.

Việc được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025 tiếp tục khẳng định định hướng của công ty trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, đồng thời đánh dấu bước tiến trên hành trình phát triển và hội nhập khu vực.

Thái Anh