Mipec Rubik360 mở bán căn hộ cho người nước ngoài

Mipec Rubik360 chính thức mở bán cho khách hàng người nước ngoài từ 8/5, sẵn sàng cho sự phục hồi của thị trường bất động sản Hà Nội.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (Đại lý phân phối chính thức Mipec Rubik360) cho biết, dự án được cấp phép mở bán cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo công bố của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 9/3/2020.

Việc mở bán cho người nước ngoài được tiến hành ngay sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Từ khi ra mắt dự án, chủ đầu tư cho hay Mipec Rubik360 thu hút hàng trăm lượt quan tâm từ khách hàng người nước ngoài, lượng đặt mua căn hộ gấp gần 2-3 lần số lượng dự kiến chào bán ra thị trường. Khách hàng chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu... bên cạnh giới đầu tư trong nước.

Đông đảo khách hàng người nước ngoài tới ký thủ tục trong ngày đầu mở bán.

"Mipec Rubik360 là một trong hai dự án mới nhất được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép bán cho người nước ngoài, cùng vị trí trung tâm, giá bán hấp dẫn... Tôi tin rằng, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hồi phục mạnh, dự án sẽ đáp ứng kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư ít nhất 15 đến 20% chỉ trong thời gian ngắn cho giới đầu tư", ông nói.

Mipec Rubik360 sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm Cầu Giấy.

Mipec Rubik360 tọa lạc tại số 122 - 124 Xuân Thủy - Cầu Giấy được thị trường đánh giá cao nhờ vị trí trung tâm phía Tây, liền kề tuyến metro trọng điểm Nhổn – Ga Hà Nội. Cư dân tương lai hưởng lợi với hạ tầng giao thông có tính kết nối cao, di chuyển thuận tiện tới các cơ sở giáo dục quốc tế, những khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Thăng Long, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nam...

Ngoài ra, Mipec Rubik360 sở hữu quy hoạch "all in one" với hơn 65% tỷ lệ xây dựng tiện ích công cộng, cảnh quan xanh với 10 Sky garden (khu vườn trên mái) trên tổng diện tích 4,1 ha. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án, thu hút khách hàng, gia tăng tiềm năng tăng giá.

Mipec Rubik360 sở hữu quy hoạch của tương lai, tiện ích đồng bộ "all in one".

Ông Lee Sung Ho, một nhà đầu tư người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hà Nội đã ký hợp đồng mua bán hai căn hộ tại Mipec Rubik360 chia sẻ: "Năm 2019, tôi tìm hiểu và biết đây là một dự án có hệ thống tiện ích đầy đủ hiếm hoi tại trung tâm Cầu Giấy. Nhiều bạn bè tôi cũng đặt mua bởi yêu thích vị trí, cách quy hoạch, không gian sống tiện nghi".

Sau quy hoạch và mở rộng của thành phố Hà Nội năm 2008, hiện, Cầu Giấy dần xác lập vị trí trung tâm hành chính, kinh tế mới của thủ đô khi sở hữu cơ sở hạ tầng chất lượng cao, tập trung nhiều ngành kinh tế mũi nhọn. Thống kê năm 2019 cho thấy, quận là điểm đến lý tưởng của cộng đồng cư dân trong, ngoài nước cùng hơn 27.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Hiện tại, trên địa bàn quận có gần 6.000 người đến từ 27 quốc gia đăng ký tạm trú dài hạn.

Lê Nguyễn