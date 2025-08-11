Mipec ra mắt dự án căn hộ cao tầng Heritage Collection

Nghệ AnThuộc khu đô thị sinh thái đa tầng Vinh Heritage, phân khu cao tầng Heritage Collection do Mipec phát triển quy mô hơn 40 ha sẽ ra mắt trong tháng 8.

Đây là tổ hợp căn hộ cao tầng, đánh dấu bước mở rộng chiến lược trong hệ sinh thái sản phẩm tại khu đô thị Vinh Heritage của Mipec. Heritage Collection không đơn thuần là tổ hợp căn hộ cao tầng mà hướng tới việc xây dựng không gian sống thượng lưu dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Ở đó, không gian sinh thái và sự tiện nghi song hành.

Dự án tọa lạc tại phường Trường Vinh, gồm hai tòa cao tầng với 954 căn hộ, diện tích đa dạng, từ một đến ba phòng ngủ. Vị trí này cho phép cư dân kết nối thuận tiện tới các tiện ích tại trung tâm thành Vinh.

Phối cảnh phân khu cao tầng Heritage Collection do Mipec làm chủ đầu tư. Ảnh: Mipec

Phân khu cao tầng kế thừa những lợi thế sẵn có của khu đô thị Vinh Heritage: từ cảnh quan đã hoàn thiện, cộng đồng đã định hình, đến hệ tiện ích tiện nghi đồng bộ. Theo chủ đầu tư, việc phát triển căn hộ cao tầng trong hệ sinh thái đang hiện hữu giúp sản phẩm không chỉ thừa hưởng giá trị nền tảng mà còn tối ưu hiệu quả vận hành, khai thác.

Chủ đầu tư cũng hợp tác với các thương hiệu lớn, hướng tới phát triển tổ hợp sống kiểu mẫu cho cư dân hiện đại như NewX (đơn vị phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng), BHA Australia (thiết kế ý tưởng), IDT Việt Nam (thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công), CDC (thi công).

Phân khu biệt thự Vinh Heritage. Ảnh: Mipec

Mipec là chủ đầu tư của loạt dự án cao tầng tại Hà Nội như Mipec Riverside, Mipec Rubik 360, Mipec Towers...Vinh Heritage - bước tiến của Mipec lại thị trường khu vực miền Trung, hướng đến hình mẫu khu đô thị sinh thái đa tầng. Dự án nằm trên trục Lê Mao kéo dài, tuyến kết nối chiến lược giữa trung tâm và các khu vực hành chính, thương mại thành phố. Trong đó, phân khu thấp tầng gồm: Giáng Hương, Hoàng Yến và Ruby, cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng từ biệt thự đơn lập, song lập, biệt thự đảo đến nhà phố thương mại.

Đại diện Mipec cho biết, các đợt mở bán ghi nhận mức hấp thụ cao với dòng biệt thự và shophouse mặt tiền. Hiện tại, nhiều căn ghi nhận mức tăng giá gấp 2-3 lần so với thời điểm mở bán.

Anh Trần Minh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội mua căn biệt thự song lập ngay trong đợt mở bán đầu tiên của dự án. Anh đánh giá cao vị trí kết nối và cách triển khai dự án bài bản của chủ đầu tư. Sau gần 6 năm, giá trị căn biệt thự tăng gần gấp ba lần so với ban đầu.

Ông Lê Quang Hùng (Nghệ An) mua căn shophouse vào tháng 10/2021 để ở, đồng thời dự phòng khai thác kinh doanh. Với mặt bằng rộng và vị trí thuận tiện, tài sản được ông nhận định là đã tăng giá và đảm bảo giá trị ổn định lâu dài.

Chủ đầu tư kỳ vọng với hiệu ứng của phân khúc thấp tầng, dự án cao tầng Heritage Collection thuộc khu đô thị Vinh Heritage cũng sẽ gây được hiệu ứng tốt khi ra mắt thị trường.

Song Anh