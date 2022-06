Minjee Lee phá kỷ lục US Women’s Open

Hôm 4/6, Lee kết thúc vòng 3 với điểm -13, qua đó trở thành tân kỷ lục gia về điểm tổng ba vòng trong 76 năm lịch sử major do Hiệp hội Golf Mỹ tổ chức.

Giải năm nay diễn ra trên sân par71 trong tổ hợp golf Pine Needles ở Bắc Carolina. Lee đánh 200 gậy qua ba vòng, ít hơn kỷ lục cũ 201 gậy do Juli Inkster lập hồi 1999 ở sân Old Waverly. Kỳ đấu năm ấy, trên sân par72, kết thúc với chức vô địch thuộc về Inkster, ở điểm -16 (tổng 272 gậy). Đây cũng là kỷ lục điểm chung cuộc so với par sân.

Lee đánh bóng trên hố 14 vòng hai US Women’s Open. Ảnh: USA Today

Sau ba vòng kỳ này, Lee, với điểm -13 và lợi dẫn ba gậy, đang có cơ hội trở thành đấu thủ Australia thứ ba thắng US Women’s Open, sau Jan Stephenson và Karrie Webb. Lịch sử US Women’s Open ở Pine Needles đang ủng hộ đấu thủ Australia. Nơi này ghi nhận Webb dẫn năm gậy sau ba vòng, về nhất với điểm -7 và bỏ cách á quân Pak Se-ri tám gậy vào năm 2001.

Thậm chí với vòng cuối ở mức "hoà vốn" - 71 gậy năm nay, Lee cũng lập đỉnh mới về tổng gậy trong lịch sử giải. Mốc hiện tại trong thống kê này ở mức 272 gậy, với hai chủ gồm Inskter khi về nhất ở Old Waverly và Annika Sorenstam hồi vô địch kì đấu 1996, vẫn ở Pine Needles.

Hôm qua, Lee tranh ngôi đầu với Mina Harigae từ hố 9. Ở đó, Harigae ghi birdie để lên điểm giải -11, trong khi Lee cũng birdie nhưng điểm -10. Tuy nhiên, thế trận đảo chiều trong ba hố tiếp theo, khi Lee lấy chuỗi ba birdie bằng các cú gạt trong tầm 2,4-3,6 mét còn Harigae hai bogey.

Lúc xong hố 12, Lee lên đỉnh bảng với điểm -13, dẫn Harigae bốn gậy. Đấu thủ Mỹ rút cách biệt xuống còn ba gậy nhờ birdie hố 16, nhưng đến cuối vòng không thể kéo ngắn hơn vì cô và Lee đều giữ par hố 17 lẫn 18.

Harigae đang thứ hai với điểm -10. Ngay sau cô là Bronte Law với điểm -7. Nhóm T4 (-6) có sáu đấu thủ, tính cả số một thế giới Ko Jin Young và gương mặt nghiệp dư Ingrid Lindblad.

Harigae 32 tuổi, đã qua 47 giải major và chưa từng vào top 10 chung cuộc. Cô cũng chưa thể lên ngôi vô địch sau hơn 10 năm dự LPGA Tour. Ở đấu trường này, Lee 26 tuổi đoạt bảy danh hiệu, tính cả major Evian Championship 2021, nơi Lee6 Jeongeun giữ đỉnh bảng sau ba vòng, dẫn Lee bảy gậy. Tuy nhiên, ngày bế mạc, Lee đánh 64 gậy để vươn lên đồng điểm -18 với Lee6 sau bốn vòng quy chuẩn. Lee thắng Lee6 ở hố phụ, khi kết thúc birdie còn đối thủ bogey.

Quốc Huy