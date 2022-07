'Minions: The Rise of Gru' thu hơn 202 triệu USD tuần đầu

Phần hai hoạt hình "Minions: The Rise of Gru" thu 202,2 triệu USD toàn cầu, dự kiến phá kỷ lục phòng vé dịp Quốc khánh Mỹ.

Theo Variety, phim thu 108 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ tính đến hết ngày 3/7, dự kiến đạt mốc 127,9 triệu USD sau dịp nghỉ lễ. Thành tích này ngang ngửa với phần một phát hành năm 2015, đạt mốc 115 triệu USD sau ba ngày công chiếu.

MINIONS SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU Trailer Trailer "Minions: The Rise of Gru". Video: CGV

Các chuyên gia theo dõi phòng vé cho biết Minions: The Rise of Gru chắc chắn sẽ vượt Transformers: Dark of the Moon, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7). Bom tấn của nhà Universal giữ kỷ lục này từ năm 2011 với 115,9 triệu USD sau bốn ngày công chiếu.

Minions: The Rise of Gru cũng phát hành tại 61 thị trường bên ngoài Bắc Mỹ tuần qua và đạt tổng doanh thu 202,2 triệu USD, tính đến ngày 3/7. Jim Orr - giám đốc phát hành thị trường nội địa của Universal - nói với AP: "Đây là một màn khởi đầu kinh ngạc. Bộ phim được đón nhận tốt tại Bắc Mỹ. Các khu vực khác cũng đạt doanh thu rất tích cực".

Trước khi Minions: The Rise of Gru ra mắt, nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về sức hấp dẫn của thể loại hoạt hình ở phòng vé. Tháng 6, bom tấn Lightyear của Pixar đạt con số kém kỳ vọng, chỉ đạt 187 triệu USD toàn cầu sau một tháng công chiếu. Dự án nhiều khả năng lỗ nặng khi có ngân sách lên tới 200 triệu USD, chưa tính phí quảng cáo, tiếp thị.

Tác phẩm là phần tiếp theo của bộ phim ngoại truyện Minions (2015) thuộc thương hiệu Despicable Me của xưởng hoạt hình Illumination. Không còn kể về nguồn gốc của Minions, phần hai sẽ xoáy sâu vào tình bạn giữa Gru và hội "chuối vàng". Minions: The Rise of Gru do bộ đôi đạo diễn Kyle Balda và Brad Ableson thực hiện. Steve Carell cũng tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Gru.

Đạt Phan (theo Variety, AP)