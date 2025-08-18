Mini John Cooper Works 3 cửa - hatchback hiệu năng cao giá 2,529 tỷ đồng

Phiên bản mạnh nhất của dòng Cooper 3 cửa lắp máy 2.0 tăng áp kép với công suất 231 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây.

Hôm 16/8, Trường Hải (Thaco), đơn vị phân phối Mini tại Việt Nam giới thiệu chiếc 3 cửa bản đặc biệt Cooper Works (JCW) với giá bán hơn 2,5 tỷ đồng. Xe nhập khẩu từ Anh và là bản đắt nhất của dòng Cooper 3 cửa.

JCW là phân mảng xe thể thao của Mini. Hầu hết các mẫu xe của hãng đều có biến thể JCW với những tinh chỉnh riêng về động cơ, hộp số, hệ thống treo nhằm mang đến cảm giác lái thú vị hơn.

Mini JCW phát triển dựa trên bản tiêu chuẩn đã từng ra mắt khách Việt hồi tháng 4. Tổng thể xe vẫn là sự nhỏ nhắn, thời trang quen thuộc nhưng có thêm một số chi tiết nhấn mạnh chất thể thao. Ví dụ như mặt ca-lăng sơn đen, cơ bắp hơn. Hai dải sọc đen trắng trên nắp ca-pô lấy cảm hứng từ đường đua. Hay ống xả đơn trung tâm, đèn báo phanh gần cánh hướng gió và cản sau.

Điểm khác biệt về mặt kỹ thuật của bản JCW so với bản thường là gói thiết kế khí động học. Xe có hốc phía trước dẫn gió làm mát động cơ và hệ thống phanh. Cản sau thiết kế các rãnh định hướng luồng gió.

Biến thể lấy cảm hứng từ đường đua của dòng Cooper 3 cửa sở hữu hệ thống treo thể thao thích ứng. Bộ vành 18 inch hai tông màu kèm kẹp phanh hiệu suất cao màu đỏ.

Bên trong, không gian khoang lái tương tự bản thường khi sở hữu màn hình OLED 9,3 inch với nhiều giao diện khác nhau, tùy thuộc vào các chế độ lái như Go-Kart Mode, Green Mode và Personal Mode. Ở thế hệ Cooper mới nhất, ngoài chất liệu da được dùng nhiều ở nội thất, thương hiệu ôtô Anh còn kết hợp vải dệt kim polyester cho bảng táp-lô, thành cửa hay bệ tỳ tay.

Những trang bị tiêu chuẩn trên JCW là ghế chỉnh điện nhớ 2 vị trí kèm chức năng massage, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Harmon Kardon. Phiên bản JCW có vô-lăng 3 chấu với chất liệu vải dệt ở vị trí 6 giờ kèm logo JCW. Cũng chỉ ở bản này, lẫy chuyển số sau vô-lăng mới được trang bị. Đi cùng là tính năng Boost Mode.

Boost Mode được kích hoạt khi tài xế nhấn giữ lẫy (-) bên trái vô-lăng trong vài giây. Khi đó, từ động cơ, hệ thống treo, phản ứng ga đến hộp số đều ở chế độ tối ưu, giúp xe đạt hiệu năng cực đại trong khoảng 10 giây. Cách hoạt động của hệ thống này tương tự trên một số dòng xe của Porsche, Mercedes-AMG.

Vẫn trang bị động cơ tăng áp TwinTurbo 2.0 như bản tiêu chuẩn nhưng JCW có sức mạnh lớn hơn. Động cơ cho công suất 231 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước.

Giá bán của Mini 3 cửa bản John Cooper Works là 2,529 tỷ đồng, nhỉnh hơn bản tiêu chuẩn 430 triệu đồng. Tại Việt Nam, các dòng xe Mini thiết lập một phân khúc riêng nhờ kiểu dáng đặc trưng, cá tính lái thể thao và giá bán không dành cho số đông.

Thành Nhạn