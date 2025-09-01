MINI Countryman JCW giá 2,789 tỷ đồng tại Việt Nam

Phiên bản hiệu suất cao của dòng Countryman lắp động cơ 2.0 tăng áp kép, công suất 317 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây.

Cuối tháng 8, Thaco, đơn vị phân phối thương hiệu MINI, công bố giá bán của Countryman JCW ở mức 2,789 tỷ đồng. Xe nhập khẩu Anh và là bản đắt nhất, mạnh nhất của dòng Countryman.

JCW là tên viết tắt của John Cooper Works, phân mảng xe thể thao của MINI. Những mẫu xe với hậu tố JCW được hãng tinh chỉnh về khung gầm, hệ thống treo và động cơ. Bên cạnh đó, nội, ngoại thất cũng có một số chi tiết khác biệt bản thường, nhấn mạnh chất thể thao.

Trên MINI Countryman JCW, phần đầu xe được thiết kế lại với họa tiết sọc đứng hình lá cờ trên đường đua. Hai dải cờ màu đen cũng có trên nắp ca-pô. Phía sau, hãng lắp ống xả kép đối xứng hai bên, đèn báo phanh trên cánh gió. Cản sau cũng cơ bắp hơn bản thường và sơn đen bóng.

Countryman JCW lắp bộ vành 20 inch với họa tiết hai tông màu. Hãng Anh trang bị hệ thống treo thể thao thích ứng, kẹp phanh hiệu suất cao màu đỏ cho mẫu xe gầm cao lớn nhất MINI.

Ở nội thất, hãng giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết so với bản thường nhưng có một số điểm nhấn như đường chỉ khâu đỏ tương phản trên táp-lô, ghế. Vô-lăng ba chấu có vải dệt sọc màu đỏ ở hướng 6 giờ, lẫy chuyển số để điều khiển hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Chỉ trên bản JCW, Countryman mới có chức năng Boost Mode. Người lái kích hoạt bằng cách nhấn giữ lẫy (-) bên trái vô-lăng trong vài giây. Khi đó, từ động cơ, hệ thống treo, phản ứng ga đến hộp số đều ở chế độ tối ưu, giúp xe đạt hiệu năng cực đại trong khoảng 10 giây. Cách hoạt động của hệ thống này tương tự trên một số dòng xe của Porsche, Mercedes-AMG.

Vẫn là động cơ tăng áp kép dung tích 2 lít như bản thường, nhưng MINI Countryman JCW có hiệu suất lớn hơn. Động cơ đạt công suất 317 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Những trang bị tiêu chuẩn khác trên Countryman JCW như điều hòa tự động, ghế da kèm vải dệt ở vai, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình HUD trên kính lái, âm thanh High-end Harman Kardon 12 loa.

Với giá bán gần 2,8 tỷ đồng cho một mẫu xe với kích thước cỡ B+, MINI Countryman JCW không dành cho số đông, thường là xe thứ hai, thứ ba của chủ sở hữu. Tại Việt Nam, với thiết kế, cá tính thể thao và giá bán cao, mẫu xe MINI không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phạm Trung