Mình yêu nhau để đồng hành và hạnh phúc nhé em

Anh xin được giới thiệu đôi nét về bản thân để em cảm nhận xem mình có thể gặp nhau được không nhé. Anh sinh năm 1989, chưa từng kết hôn và chưa có con lần nào. Anh là kỹ sư, có công việc tạm ổn tại TP Hồ Chí Minh. Khi nghe nghề nghiệp là kỹ sư, em nghĩ anh sẽ khô khan phải không em? Không phải đâu nhé em, anh vui tính, sống tình cảm, có chút hài hước và lãng mạn.

Anh sống tình cảm nên xem trọng gia đình hơn hết. Anh sống khá đơn giản, hay nấu ăn ở nhà, chơi vài môn thể thao, không rượu bia và thuốc lá. Mọi người nhận xét anh hiền lành và có trách nhiệm. Anh cũng cảm thấy như vậy nên em không sợ bị anh ăn hiếp nhé. Anh thích mọi thứ được giải quyết nhẹ nhàng, không căng thẳng, cũng không cần phải lớn tiếng cãi nhau. Anh tin là chuyện gì cũng giải quyết được nếu chúng ta chịu lắng nghe và chia sẻ.

Về ngoại hình, chắc em cũng đang quan tâm phải không? Em giống anh đó, vì đó là yếu tố đầu tiên khiến chúng ta có ấn tượng và cảm xúc về nhau. Anh có ngoại hình cân đối, cao vừa phải, đẹp cũng vừa phải, ngũ quan hài hòa, cười tươi.

Mọi thứ đều ổn nhưng có một điều quan trọng là anh chưa có nhà ở Sài Gòn nhé em. Mình cùng nhau cố gắng và vun đắp thì anh tin chắc mình sẽ sở hữu được ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình thôi.

Anh mong em là cô gái vui vẻ, dễ chịu, đang độc thân và tìm người yêu như anh, đang ở Sài Gòn và xác định ở đây lâu dài cùng anh. Những yếu tố khác chắc mình phải gặp nhau mới biết có yêu nhau được không.

Tạm như vậy em nhé. Chờ gặp em.

