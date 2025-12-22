Mình yêu nhau đậm sâu và dài lâu nhé em

Anh sinh năm 1990, quê miền Tây, lên Sài Gòn học rồi ở lại làm việc đến giờ và cũng xác định sống ổn định lâu dài tại đây.

Tính anh vui vẻ, nhẹ nhàng, tích cực nhưng vẫn mạnh mẽ và quyết đoán khi cần. Mọi người thường nhận xét anh hiền lành và tử tế. Về ngoại hình, anh tự thấy mình ổn, gọn gàng sạch sẽ và cân đối, bạn bè cũng hay khen đẹp trai (anh chỉ kể lại thôi chứ không dám tự nhận - cười).

Anh sống khá lành mạnh, không hút thuốc, không rượu chè, không game hay cá độ, thỉnh thoảng có bia khi đi đám. Công việc của anh hiện tại ổn định, đủ để lo cho gia đình nhỏ trong tương lai rồi. Thế nên giờ anh muốn lập gia đình và có con.

Mong gặp được em, người cũng có ý định nghiêm túc như anh, đang sống tại TP HCM. Anh không đặt nặng em phải có tính cách thế nào, vì anh tin hai người yêu nhau sẽ biết cách hòa hợp. Về ngoại hình, anh mong em có chút dễ thương vì anh vẫn coi ngoại hình là điều quan trọng khi hai người mới bắt đầu tìm hiểu.

Nếu em đã sẵn sàng cho một hành trình nghiêm túc, vui vẻ và ấm áp, hạnh phúc, mình bắt đầu nhé em. Anh rất mong được kết nối cùng em.

