Mình đề cao một mối quan hệ bền vững và mong muốn xây dựng một gia đình dung dị, hạnh phúc, bình yên.

Cảm ơn vì đã dành thời gian cho những dòng chia sẻ này. Đây là lần đầu tiên mình viết bài cho chuyên mục hẹn hò khi thấy đã sẵn sàng. Mình 34 tuổi, một độ tuổi mà theo "tiêu chuẩn" thì không còn trẻ nữa, may mắn mình nhìn trẻ hơn tuổi. Một phần vì mình khá nhỏ người, 1m53, 48 kg, ăn mặc đơn giản, dễ nhìn. Phần khác chắc là vì cuộc đời đã ưu ái, cho phép mình sống hạnh phúc và không có nhiều muộn phiền. Gia đình mình không giàu có, ba mẹ phải vất vả và nỗ lực để nuôi dạy chị em mình trưởng thành. Bản thân cũng có một khoảng thời gian vừa làm việc vừa lo cho các em. Mình rất tự hào về chính bản thân và gia đình của mình, dù không giàu có nhưng vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, ba mẹ mình ở quê, có nguồn thu nhập để tự lo cho bản thân. Em mình cũng có công việc ổn định. Mình hoàn toàn tự chủ trong cuộc sống, đã mua nhà trả góp và không vướng bận gì.



Mình đang là quản lý cấp trung của một công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia. Mình làm việc về giáo dục và đào tạo, công việc mình yêu thích. Mình giao tiếp tốt tiếng Anh, một chút tiếng Trung. Mình thích tập aerobic, đọc sách, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tham gia các workshop về phát triển bản thân, nghệ thuật... Mình tự tin, vui vẻ và dễ chịu nên mối quan hệ xung quanh mình tốt đẹp. Mình thích đi du lịch, đã đi nhiều nơi qua các chuyến công tác và du lịch tự túc (từng đi nước ngoài một mình, là trải nghiệm thú vị). Mình cũng may mắn có vài năng khiếu và cũng có vài điểm yếu, ai gửi mail cho mình thì sẽ được tiết lộ. Để tự đánh giá, mình có thiên hướng của một người hướng ngoại, nhưng cũng đủ an tĩnh và điềm đạm của một người hướng nội.

Hình dung một người phù hợp với mình là người chính trực, đạo đức và quyết đoán: biết mình là ai, biết mình muốn gì và biết mình cần phải làm gì. Mình ưu tiên một người có tri thức, giỏi ngoại ngữ, yêu thích thể thao, sống tình cảm và sẵn sàng dành những khoảng thời gian chất lượng cho gia đình. Mình tự lập và hoàn toàn lo được cho bản thân nhưng trong tình yêu khá nhõng nhẽo và thích được chiều (tất nhiên là trong giới hạn) nên ai đó hãy cân nhắc. Đã trải qua vài mối tình và chưa từng kết hôn, mình rất hy vọng tìm thấy một người mang lại những cảm xúc nhẹ nhàng và hai người có thể bên nhau thật hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đọc!.

