Minh Tú theo mốt xuyên thấu

Minh Tú bên Chris - bạn trai người Đức. Cả hai quen nhau chín năm, từng chia tay sau đó hàn gắn vào năm 2018.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam... Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Gần đây cô tham gia đóng phim qua các dự án Hoa hậugiang hồ (2019), Bố già (2021)...