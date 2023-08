Minh Tú, Ngọc Châu catwalk trên mặt nước

Ngọc Châu diễn vedette show Võ Hoàng Yến

Hoa hậu Ngọc Châu giữ vị trí vedette trong show "Call Out My Name" do Võ Hoàng Yến tổ chức, tối 10/8. Cô diện bodysuit, gắn thêm đôi cánh trước ngực, trình diễn trên sàn runway dựng trên mặt nước. Video: Tân Cao

Hai ngày trước show, ban tổ chức huy động hàng chục người dựng đường runway tại một hồ bơi lớn ngoài trời.