Minh Triệu Watch - nơi đồng hồ cũ được bảo dưỡng, chăm sóc

Cửa hàng Minh Triệu kiến tạo không gian giao dịch, thẩm định và bảo dưỡng đồng hồ, kết nối cộng đồng chung đam mê, tôn vinh giá trị thời gian.

Trong thế giới đồng hồ, mỗi sản phẩm không chỉ là công cụ đo thời gian mà còn là biểu tượng của phong cách, đẳng cấp cá nhân. Với không ít người, tìm kiếm địa chỉ mua bán, thẩm định và bảo dưỡng uy tín không phải là bài toán dễ dàng.

Tọa lạc trên phố Thịnh Liệt (phường Hoàng Mai, Hà Nội), cửa hàng Minh Triệu nổi bật thiết kế mặt tiền lạ mắt, nhấn vào mô hình King Kong khổng lồ đeo đồng hồ trên ngực. Theo đại diện đơn vị: "Không chỉ là điểm nhận diện thương hiệu, hình ảnh tượng trưng cho sự mạnh mẽ, chắc chắn và độ tin cậy chúng tôi muốn mang lại".

Cửa hàng thiết kế mô hình King Kong tại Hà Nội. Ảnh: Minh Triệu

Hiện đơn vị cung cấp các dịch vụ sau:

Thu mua đồng hồ cũ toàn quốc: đơn vị áp dụng quy trình minh bạch, nhanh chóng, giúp mọi người dễ dàng bán hoặc ký gửi đồng hồ hiệu, đảm bảo mức giá hợp lý và tương xứng giá trị thực tế.

Nơi đây hiện quy tụ nhiều dòng đồng hồ cao cấp như Rolex, Patek Philippe, Hublot, Cartier, AudemarsPiguet, Vacheron Constantin, Omega, Chopard, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Longines...

Thẩm định, định giá đồng hồ: đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ đưa ra đánh giá chính xác, công khai, bảo vệ quyền lợi người mua lẫn bán.

Sửa chữa, bảo dưỡng: cửa hàng quy tụ đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao cùng hệ thống máy móc chuyên dụng, áp dụng dịch vụ bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, giữ trọn giá trị từng chiếc đồng hồ.

Doanh nhân Minh Triệu - chủ shop đồng hồ Minh Triệu. Ảnh: NVCC

Đại diện thương hiệu cho biết: "Từ ngày đầu thành lập, chúng tôi quan niệm đặt chữ tín lên hàng đầu, không kinh doanh hàng nhái, chỉ giao dịch sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng".

Kinh nghiệm lựa chọn, tư vấn đồng hồ cho khách là ưu thế của đơn vị. Minh Triệu có lượng khách hàng cố định, đông đảo ở các tỉnh phía Bắc lẫn miền Nam. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và trả lời khách vào mọi khung giờ.

Quầy kệ được sắp đặt thẩm mỹ, giúp giới sưu tầm dễ dàng quan sát, lựa chọn. Ảnh: Minh Triệu

Không chỉ mua bán, đơn vị mong tạo dựng cộng đồng, kết nối người chung đam mê đồng hồ, nhất là dòng cao cấp. "Chúng tôi cam kết mọi cá nhân được trải nghiệm dịch vụ tận tâm, chu đáo từ khâu tư vấn đến thẩm định chất lượng các dòng đồng hồ hiện nay", đại diện Minh Triệu nói thêm.

Minh Triệu - nơi đồng hồ cũ được bảo dưỡng, chăm sóc Không gian và đường đến cửa hàng đồng hồ. Video: Minh Triệu

Đông Vệ