Minh tinh 'Trân Châu Cảng' mừng sinh nhật bồ trẻ

MỹKate Beckinsale - 46 tuổi, nữ chính phim "Trân Châu Cảng" - tổ chức sinh nhật tại nhà riêng cho bạn trai 23 tuổi Goody Grace.

Kate Beckinsale làm tiệc hôm 19/6 tại biệt thự ở Los Angeles, nơi hai người ở tránh dịch. Cô đăng nhiều hình ảnh sau bữa tiệc lên mạng xã hội, cho biết khách mời là những chú mèo của hai người. "Chúc mừng sinh nhật. Em yêu anh", minh tinh viết trên Instagram.

Kate Beckinsale lần đầu cùng bạn trai xuất hiện nơi công cộng hồi tháng 4. Ảnh: Backgrid.

Cùng ngày, Goody Grace đăng tải video hát ca khúc The Times They Are A-Changing của Bob Dylan. Anh viết: "Tôi cảm thấy biết ơn khi sang tuổi mới. Cảm ơn những người đã đồng hành với tôi trong chặng đường này. Những điều tuyệt nhất vẫn đang ở phía trước. Bài hát này cho một chương mới của cuộc đời".

Goody Grace, bạn trai Kate Beckinsale, hát nhạc Bob Dylan Goody Grace hát trong sinh nhật. Video: Instagram.

Cặp sao quen tại tiệc sau lễ trao giải Grammy hồi đầu năm. Sau đó, họ liên tục bình luận và thích các bài viết của nhau trên mạng xã hội. Hai người công khai tình cảm từ giữa tháng 4, chuyển tới sống chung.

Kate Beckinsale (46 tuổi) là diễn viên người Anh, được biết đến với những phim "bom tấn" như Trân Châu Cảng, Van Helsing, Total Recall. Minh tinh cũng nổi tiếng tại Hollywood với sở thích hẹn hò những chàng trai trẻ tuổi. Năm ngoái, cô yêu diễn viên hài Pete Davidson kém 20 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên trải qua các mối tình với Jack Whitehall (hiện 31 tuổi), Matt Rife (25 tuổi)...

Goody Grace (23 tuổi) là ca sĩ người Canada. Anh kém con gái Lily của Kate một tuổi. Nam ca sĩ bắt đầu ca hát từ năm 2015, phát hành một số ca khúc ăn khách như Scumbag (hợp tác cùng nhóm Blink-182), Judas, Wasting Time...

