Minh tinh 'Romeo và Juliet' qua đời

MỹDiễn viên Olivia Hussey, đóng nàng Juliet trong "Romeo và Juliet" năm 1968, qua đời ở tuổi 73.

Theo Variety, bà qua đời trong vòng tay người thân hôm 27/12. Trên San Francisco Chronicle, bạn của Olivia Hussey - nhà tổ chức sự kiện Marc Huestis - cho biết diễn viên mất do ung thư. Đại diện gia đình viết trên Instagram: "Olivia là một người tuyệt vời. Sự ấm áp, thông minh đã chạm tới trái tim của những người xung quanh. Olivia đã sống một cuộc đời tràn đầy đam mê, cống hiến cho nghệ thuật và hoạt động bảo vệ động vật".

Minh tinh 'Romeo và Juliet' ngày ấy - bây giờ Olivia Hussey trên màn ảnh. Video: Bilibili

Olivia Hussey sinh năm 1951 ở Argentina, lớn lên ở Anh. Bà học nghệ thuật từ bé, diễn kịch từ năm 13 tuổi. Sau khi ra mắt trong vở kịch The Prime of Miss Jean Brodie, Hussey được mời tham gia vào bộ phim Romeo và Juliet - của đạo diễn Italy Franco Zeffirelli - ở tuổi 15.

Theo People, sau khi ra mắt tác phẩm, Olivia Hussey tỏa sáng, trở thành minh tinh hàng đầu nước Anh đồng thời là một trong nhan sắc huyền thoại ở Hollywood thế kỷ 20. Bà và bạn diễn Leonard Whiting nhận đề cử giải Quả Cầu Vàng năm 1969, còn phim của Zeffirelli nhận bốn đề cử Oscar gồm Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Trailer phim "Romeo và Juliet" (1968) Trailer phim "Romeo và Juliet" năm 1968, Olivia Hussey xuất hiện từ giây thứ 15. Video: Paramount Pictures

Sau khi góp mặt trong vai chính All the Right Noises (1971) và The Summertime Killer (1972), Hussey được mời đóng chính trong phim kinh dị Black Christmas (1974) của Bob Clark - được coi là đạo diễn tiên phong của thể loại slasher (môtíp về tên sát nhân bệnh hoạn hoặc bệnh nhân tâm thần phân liệt đa nhân cách và đi giết người hàng loạt, có nhiều cảnh bạo lực). Bà còn tham gia Death on the Nile, Star Wars: Rogue Squadron, Star Wars: Force Commander, Star Wars: The Old Republic, Psycho IV: The Beginning.

Thời niên thiếu của Olivia Hussey rực rỡ nhưng cũng có đau khổ. Theo People, sau Romeo và Juliet, bà phải ngừng công việc hai năm vì chứng rối loạn lo âu, sợ không gian rộng, tới năm 1971 mới tái xuất. Trong cuộc phỏng vấn với Variety năm 2018, diễn viên nói những cảnh khỏa thân của bà và Leonard Whiting cần thiết cho bộ phim, nhưng sau đó cả hai khởi kiện hãng Paramount Pictures "vì khai thác, phát tán hình ảnh khỏa thân và bóc lột tình dục" vào năm 2022. Một năm sau, vụ kiện bị bác bỏ. Họ kiện lại vào đầu năm nay nhưng cũng bị hủy hồi tháng 10 vì tòa án cho rằng họ đã đồng ý thực hiện các cảnh quay này.

Dự án cuối Olivia Hussey tham gia là Social Suicide (2015), sau đó hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật. Nghệ sĩ sống cùng người chồng thứ ba - nhạc sĩ David Glen Eisley - ở Mỹ. Vợ chồng bên nhau 33 năm, có con gái là diễn viên India Eisley. Olivia Hussey còn có hai con trai với hai chồng cũ.

Olivia Hussey trong một sự kiện năm 2018. Ảnh: WireImage

Năm 2008, Hussey được chẩn đoán mắc ung thư vú. Bệnh thuyên giảm sau khi cô cắt bỏ vú. Tuy nhiên, năm 2018, Hussey nói với Express các bác sĩ đã phát hiện một khối u mới phát triển giữa tim và phổi, bà phải hóa trị và xạ trị. "Tôi hối tiếc vì đã không đảm nhận những vai diễn có chiều sâu hơn. Nhưng thay vào đó, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, nuôi dạy ba người con. Điều đó quan trọng hơn sự nghiệp. Nhìn chung, tôi đã đảm nhận một vài vai diễn đáng tự hào và tôi rất hạnh phúc trong cuộc sống", diễn viên cho biết.

Quế Chi (theo Variety, People)