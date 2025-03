Minh tinh phim 'Rosetta' qua đời ở tuổi 44

PhápÉmilie Dequenne - diễn viên người Bỉ nổi tiếng với phim "Rosetta" - qua đời vì mắc bệnh ung thư hiếm gặp.

Theo Guardian ngày 17/3, Émilie Dequenne mắc ung thư tuyến thượng thận, qua đời tại một bệnh viện gần Paris một ngày trước đó. Cô chiến đấu với căn bệnh vài năm qua, lần đầu tiết lộ vào tháng 10/2023.

Suốt quá trình trị bệnh, cô giữ tinh thần lạc quan. Ngày Ung thư Thế giới 4/2, cô đăng ảnh trên trang cá nhân với dòng viết: "Đó là một cuộc chiến. Chúng ta không có sự lựa chọn. Gửi tình yêu của tôi đến những cùng cảnh ngộ. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé".

Trailer 'Rosetta' Trailer "Rosetta", có Émilie Dequenne đóng chính. Video: Les Films du Fleuve

Trên các mạng xã hội và diễn đàn điện ảnh, nhiều khán giả nói tiếc thương khi biết tin buồn. Đại diện Liên hoan phim Cannes viết trên Instagram: "Nỗi buồn vô hạn, Emilie. Ngành điện ảnh sẽ luôn nhớ về cô. Chúng tôi xin gửi chia buồn đến gia đình và người thân của cô".

Émilie Dequenne sinh ngày 29/8/1981 tại Bỉ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi khi tham gia đoàn kịch La Relève. Bước ngoặt lớn đến vào năm cô 18 tuổi, lần đầu chạm ngõ điện ảnh với tác phẩm Rosetta, do anh em Luc và Jean-Pierre Dardenne đạo diễn. Vai diễn người thiếu nữ sống trong xe moóc cùng người mẹ nghiện rượu, chật vật thoát khỏi cảnh nghèo khó mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1999. Rosetta cũng là phim đoạt giải quan trọng nhất - Cành Cọ Vàng.

Sau thành công của phim, diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá của làng điện ảnh Bỉ và Pháp. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Brotherhood of the Wolf (2001) của đạo diễn Christophe Gans, The Bridge of San Luis Rey (2004), The Girl on the Train (2009). Émilie còn khẳng định tài năng với Our Children, mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc ở hạng mục Un Certain Regard của Liên hoan phim Cannes 2012. Năm 2022, phim Close mà cô góp mặt được đề cử giải Oscar Phim quốc tế xuất sắc.

Trang Euronews nhận định suốt sự nghiệp, Émilie gây ấn tượng khi đóng những nhân vật có chiều sâu nội tâm, bên ngoài mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sự mong manh. AP đánh giá diễn xuất của cô mang đến nét chân thực, khẳng định được tài năng trong nhiều dòng phim.

Émilie Dequenne tại Liên hoan phim Cannes 2022. Ảnh: AFP

Trong một bài phỏng vấn với Guardian, cô từng cho biết không hứng thú với ngành công nghiệp Hollywood. "Tôi đã đến Hollywood và tham gia các cuộc họp, nhưng thực sự họ không làm loại phim tôi thích. Và mọi thứ đều khá nhàm chán. Thành thật mà nói, đó không phải là một nơi vui vẻ, hoặc ít nhất là không phải kiểu vui vẻ của tôi", Émilie nói.

Năm 2024, cô tái xuất tại Liên hoan phim Cannes để kỷ niệm 25 năm chiến thắng của Rosetta cùng anh em nhà Dardenne. Ở đây, diễn viên còn quảng bá cho dự án Survive phát hành cùng năm - bộ phim cuối cùng cô tham gia trước khi bệnh tình trở nặng.

Cô có một con gái tên Milla, 23 tuổi, từ mối tình với bạn trai cũ, DJ Alexandre Savarese. Năm 2014, Émilie kết hôn diễn viên người Pháp Michel Ferracci.

Quế Chi (theo Guardian, AP)