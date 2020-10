Margaret Nolan - đóng "Goldfinger" của loạt phim James Bond - qua đời ở tuổi 76.

Ngày 11/10, Oscar Deeks - con trai nữ diễn viên - xác nhận với Variety bà qua đời tại nhà riêng ở Anh vào ngày 5/10, do tuổi già. Đạo diễn Edgar Wright, từng làm việc với Nolan trong phim Last Night in Soho, bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội: "Margaret Nolan - nữ diễn viên, nghệ sĩ tuyệt vời - đã qua đời. Bà từng là biểu tượng trên màn ảnh thập niên 1960, có vai kinh điển trong Bond (phim James Bond)".

Margaret Nolan chụp cùng hình ảnh thời trẻ của bà. Ảnh: Carry On.

Trong phần phim về điệp viên 007, Goldfinger (1964), Nolan vào vai Dink, nữ nhân viên xoa bóp cho James Bond trong một cảnh phim. Ngoài ra, bà còn thể hiện hình tượng "mỹ nữ phủ vàng" (golden lady), xuất hiện trong cảnh mở màn của phim. Hình tượng của bà được giới chuyên môn đánh giá giàu tính nghệ thuật.

Minh tinh phim James Bond qua đời Tạo hình Margaret Nolan trong "Goldfinger". Video: 1980vwxyz.

Margaret Nolan sinh ngày 29/10/1943 tại Somerset, Anh. Bà bắt đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu. Sau vai diễn trong Goldfinger, Margaret Nolan được giới làm phim Hollywood để mắt, xuất hiện trong các tên phim ăn khách của thập niên 60 như A Hard Day's Night, Ferry Cross the Mersey, Three Rooms in Manhattan.

Phúc Nguyễn (theo Variety)