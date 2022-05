Minh tinh Nhật bị bạn trai bỏ vì nghiện rượu

Fukada Kyoko, diễn viên hàng đầu Nhật Bản, bị bạn trai bỏ vì lạm dụng rượu bia.

Theo trang Josei Seven ngày 10/5, mối quan hệ giữa người đẹp 40 tuổi và đại gia bất động sản Hiroyuki Sugimoto không tốt đẹp. Một người bạn của Fukada Kyoko tiết lộ lý do là Fukada Kyoko chìm đắm trong rượu thời gian dài. Một nguồn tin khác tiết lộ hai người gần đây cãi nhau trên phố lúc 4h, sau khi rời khỏi quán rượu. Lúc đó, Hiroyuki Sugimoto đề nghị chia tay, anh nói: "Tôi chịu đựng quá đủ rồi".

Diễn viên Fukada Kyoko. Ảnh: Sina

Theo truyền thông Nhật, Fukada Kyoko chưa phản hồi về chuyện chia tay. Trước đây, cô từng vài lần xin lỗi Hiroyuki Sugimoto, hứa cai rượu để níu kéo tình cảm và được doanh nhân tha thứ. Song nữ diễn viên không thực hiện được lời hứa, khiến Hiroyuki Sugimoto chán nản.

Fukada Kyoko và Hiroyuki Sugimoto công khai yêu nhau năm 2019, doanh nhân hơn nữ diễn viên năm tuổi, sở hữu tài sản 20 tỷ yen (182 triệu USD). Theo Nikkan Sports, Fukada Kyoko khao khát kết hôn, làm mẹ.

Những năm gần đây, hình tượng của cô dần xấu đi trong mắt khán giả vì lối sống không lành mạnh. Nhiều nguồn tin cho biết Fukada Kyoko "uống rượu như uống nước, thường ngồi quán bar từ tối tới trưa hôm sau".

Cô cũng gặp một số vấn đề sức khỏe, năm ngoái phải nghỉ việc để chữa bệnh. Trên trang web công ty hồi tháng 5/2021, đại diện của Fukada Kyoko cho biết diễn viên mắc chứng rối loạn điều chỉnh - bệnh lý liên quan sự căng thẳng với các triệu chứng như lo lắng, bồn chồn, hay khóc, buồn bã, suy nghĩ tiêu cực...

Vẻ đẹp quyến rũ của Fukada Kyoko Fukada Kyoko chụp ảnh quảng cáo, tạp chí. Video: Asianchannel

Fukada Kyoko sinh năm 1982, đóng phim từ năm 1997, thuộc top diễn viên hàng đầu nhờ các tác phẩm như Ring 2, Búp bê, Like Asura, Roommate, Thượng đế, xin hãy cho con thêm thời gian, To Heart, Fugo Keiji... Fukada Kyoko từng nhiều lần vào danh sách minh tinh quyến rũ nhất Nhật Bản, do khán giả bình chọn.

Như Anh (theo Josei Seven)