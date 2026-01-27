Minh tinh 'Một lít nước mắt' kết hôn lần hai

Erika Sawajiri, mỹ nhân Nhật đóng "Một lít nước mắt", đi bước nữa với chàng trai kém cô 14 tuổi.

Theo Friday ngày 27/1, Erika Sawajiri, 40 tuổi, dự định tổ chức hôn lễ với bạn trai vào mùa xuân năm nay. Đôi uyên ương muốn làm tiệc cưới nhỏ tại một hòn đảo vắng người, chỉ mời một số người thân, bạn bè tới dự.

Nguồn tin cho biết dù cách biệt tuổi tác, chuyện tình của Erika Sawajiri tốt đẹp và ổn định. Người yêu của Erika Sawajiri làm việc ngoài ngành giải trí, sống ở thành phố nhỏ.

Diễn viên Erika Sawajiri. Ảnh: Yahoo

Erika Sawajiri đi bước nữa sau 13 năm ly hôn nhà văn kiêm nhà làm phim Tsuyoshi Takashiro. Gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi, Erika Sawajiri được giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất. Năm 2005, phim truyền hình Một lít nước mắt giúp cô nổi tiếng tại nhiều nước châu Á. Sau đó, diễn viên gây tiếng vang với các tác phẩm Helter Skelter, First Class. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, người mẫu.

Erika Sawajiri trong phim "Một lít nước mắt" Erika Sawajiri trong phim "Một lít nước mắt". Video: Fuji TV

Từ vị trí minh tinh hàng đầu, sự nghiệp của Erika Sawajiri xuống dốc do vướng scandal. Năm 2019, cô bị phạt một năm 6 tháng tù, được hưởng án treo ba năm do tàng trữ chất cấm. Tòa cho cô hưởng án treo do số lượng ma túy tổng hợp cất giữ ít, thái độ thành khẩn, hối lỗi.

Khi ra tòa, Erika Sawajiri từng thừa nhận sống tùy tiện, phóng túng, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, cô hứa sửa chữa sai lầm, sống tốt hơn. Những năm gần đây, diễn viên hiếm xuất hiện công khai, chỉ tham gia một số vở kịch sân khấu, một vài lần làm người mẫu.

Như Anh (theo Friday)