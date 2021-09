Minh tinh Jane Powell qua đời

MỹNgôi sao điện ảnh Jane Powell, nổi tiếng với "Seven Brides for Seven Brothers", qua đời ở tuổi 92.

Ngày 16/9, Theo Variety, bạn lâu năm Susan Granger báo tin bà qua đời tại nhà ở Wilton, Connecticut vì tuổi già. Theo Granger, Powell là người thẳng thắn và chân thật, "một người bạn tuyệt vời".

Cuộc đời Jane Powell gắn với nghệ thuật. Sinh năm 1929 tại Portland, Oregon, bà bắt đầu ca hát khi mới năm tuổi trên đài radio địa phương, sau đó xuất hiện trong các show tài năng trên truyền hình. Năm 1943, Powell ký hợp đồng diễn xuất với MGM khi mới 14 tuổi. Phim đầu tiên bà đóng là Song of the Open Road (1944), vào vai diễn viên nhí mang tên chính mình, theo đề nghị của hãng.

Minh tinh Jane Powell năm 1986. Ảnh: AP

Jane Powell là một trong những ngôi sao nổi tiếng của Kỷ nguyên vàng Hollywood (1910-1960). Bà gây ấn tượng với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, hay đóng những nhân vật có tính cách tinh nghịch, nhẹ nhàng trong các tác phẩm nhạc kịch hài. Thập niên 1940, bà thường đóng các vai mới lớn trong Holiday in Mexico (1946), Three Daring Daughters (1948), A Date With Judy (1948). Bước sang thập niên 1950, bà tiếp tục gây tiếng vang với nhiều tác phẩm, tiêu biểu là Royal Wedding (1951) và Seven Brides for Seven Brothers (1954).

Vai diễn trong Royal Wedding rơi vào tay Jane Powell sau khi June Allyson và Judy Garland rút khỏi dự án. Khi nhận vai, Powell tròn 21 tuổi, đóng cùng Fred Astaire, 50 tuổi. Bộ đôi hóa thân hai anh em cùng đi London khi công chúa Elizabeth tổ chức đám cưới năm 1947. Trên đường, cô em quen và yêu một quý tộc giàu có do Peter Lawford đóng. Tờ New York Times nhận xét "Astaire và Powell đang ở giai đoạn đáng yêu nhất sự nghiệp".

Đến Seven Brides for Seven Brothers, Jane Powell cho thấy diễn xuất trưởng thành hơn. Trong phim, bà hóa thân đầu bếp Milly kết hôn với anh chàng Adam (Howard Keel). Khi bộ đôi trở về trang trại, Milly đối diện sáu anh em chồng, dạy họ cách tán tỉnh phụ nữ. Tác phẩm nhận năm đề cử Oscar 1954 bao gồm "Phim xuất sắc", thắng giải "Âm nhạc xuất sắc", được Viện phim Mỹ xếp tác vào danh sách "25 phim ca nhạc xuất sắc" ở vị trí 21.

Trailer "Seven Brides for Seven Brothers" Trailer "Seven Brides for Seven Brothers". Video: Youtube Warner Bros.

Thập niên 1950 là thời hoàng kim của Jane Powell. Bà tham gia nhiều phim điện ảnh như Athena (1954), Hit the Deck (1955), The Female Animal (1958)... Năm 1956, bà thu âm ca khúc True Love đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Billboard, trình bày I’ll Never Stop Loving You tại lễ trao giải Oscar. Cuối thập niên, Powell lấn sân màn ảnh nhỏ với các show như Producers’ Showcase, Goodyear Theatre, Alcoa Theatre, The Red Skelton Hour, Meet Me in St. Louis. Thập niên 1980, 1990 bà góp mặt trong nhiều show như Fantasy Island, Love Boat, Growing Pains, Loving, As the World Turns... Vai diễn cuối cùng của Powell trên màn ảnh nhỏ là trong Law and Order: Special Victims Unit năm 2002.

Ngoài ra, Jane Powell tích cực đóng kịch, thường xuyên lưu diễn các vở Most Happy Fella (1962), The Sound of Music (1968), My Fair Lady (1969), Carousel (1966), Brigadoon (1973)... Năm 1974, bà xuất hiện trên sân khấu Broadway thay Debbie Reynolds đóng chính trong Irene. Về già, Powell tiếp tục tham gia các vở hài kịch Avow (2000), 70, Girls, 70 (2000) Bounce (2003)...

Jane Powell năm 2007. Ảnh: AP

Bên cạnh diễn xuất và ca hát, Powell còn thử sức viết lách. Bà ra mắt tự truyện The Girl Next Door and How She Grew năm 1988, viết lời tựa cho cuốn sách Hollywood Musicals: The 101 Greatest Song-and-Dance Movies of All Time của Ken Bloom xuất bản năm 2010.

Sự nghiệp của bà chững lại từ thập niên 2000 do sức khỏe, tuổi tác. Bà ngừng ca hát vì không thể trình bày những nốt cao. Bà trở lại làm khách mời hát với Pink Martini tại Hollywood Bowl tháng 9/2010. Ngôi sao cũng làm người dẫn chương trình trên Turner Classic Movies, thay Robert Osborne một tuần trong tháng 7/2011.

Powell kết hôn năm lần, có ba con từ hai cuộc hôn nhân đầu. Chồng đầu của bà là Geary Steffen, cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật. Bộ đôi tổ chức đám cưới tháng 11/1949, Elizabeth Taylor làm phù dâu. Chồng cuối Dickie Moore là cựu ngôi sao nhí, kết hôn với bà năm 1988. Sau khi ông qua đời năm 2015, bà sống cùng con cháu.

Sơn Phước (theo Variety)