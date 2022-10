Minh tinh gốc Á đầu tiên xuất hiện trên tiền Mỹ

Anna May Wong - diễn viên mang hai dòng máu Mỹ và Trung Quốc - sẽ trở thành phụ nữ gốc Á đầu tiên có mặt trên tiền Mỹ.

Theo NPR, Cục đúc tiền kim loại Mỹ sẽ phát hành đồng tiền mới có in hình Anna May Wong từ đầu tuần sau. Cục trưởng Ventris Gibson gọi Wong là "người can đảm đã giúp tăng các vai diễn đa chiều cho các diễn viên người Mỹ gốc Á". Minh tinh - người qua đời năm 1961 - đã phải vật lộn để có chỗ đứng ở Hollywood vào đầu thế kỷ 20, thời kỳ người da trắng trang điểm và mặc quần áo để hóa trang thành dân châu Á trên màn ảnh.

Hình ảnh đồng xu có hình Anna May Wong. Ảnh: NPR

Mặt sau của đồng xu có chân dung Wong đang gối đầu trên tay, trong khi mặt trước có hình George Washington. Dự án nằm trong chương trình tôn vinh phụ nữ tiên phong trong lịch sử Mỹ của cục. Từ năm 2022 đến năm 2025, họ sẽ đúc và phát năm đồng tiền có in hình một phụ nữ. Wong được giới thiệu trên đồng xu của năm nay, được sản xuất hơn 300 triệu đồng với mệnh giá một phần tư USD.

Được mệnh danh ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Á đầu tiên của Hollywood, Wong phá bỏ những vai diễn rập khuôn dành cho người châu Á trên màn bạc. Những dự án đầu tiên của bà mang định kiến nặng nề về chủng tộc và chỉ được trả mức cát-xê thấp hơn nhiều so với đồng nghiệp. Một trong những lần được trả hậu hĩnh nhất của Wong là vai chính trong Daughter of the Dragon (1931) với 6.000 USD. Trong khi đó, Warner Oland - người xuất hiện vỏn vẹn 23 phút - nhận mức thù lao 12.000 USD.

Một bức ảnh chân dung của Anna May Wong chụp năm 1935. Ảnh: General Photographic Agency

Bức xúc với việc bị đối xử phân biệt ở Hollywood, Wong chuyển đến châu Âu và đóng phim tại nhiều quốc gia như Anh, Pháp hay Đức. Bà nói với Los Angeles Times trong một cuộc phỏng vấn năm 1933 rằng cảm thấy mệt mỏi với những mẫu nhân vật các nhà làm phim Mỹ trao cho mình. "Tại sao các vai Trung Quốc gần như luôn luôn là phản diện - độc ác, giết người, phản bội, như một con rắn ẩn dưới cỏ? Chúng tôi không phải như vậy".

Sự nghiệp của Wong trải dài 60 dự án, phần lớn thuộc thời kỳ phim câm. Wong giành được ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1960. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, bà cũng nổi tiếng với những chiến dịch nhân quyền, phản đối chiến tranh.

Trailer Brought to Life của Anne May Wong Anna May Wong trong phim "The Toll of the Sea" (1922). Video: IMDb

Phương Mai (theo NPR)