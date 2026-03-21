Minh tinh Dương Tử lên án phim AI xâm phạm quyền lợi

Dương Tử, diễn viên hàng đầu Trung Quốc, cho biết sẽ kiện đơn vị sản xuất phim AI sử dụng hình ảnh giống gương mặt cô.

Theo Daxiang News, nhiều khán giả chia sẻ cảnh ở phim ngắn Hậu trùng sinh, tôi trở thành thần bảo hộ của mẹ, cho rằng nhân vật trong video giống Dương Tử. Sự việc dấy lên nhiều thảo luận về ranh giới giữa phim người đóng và phim do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

Diễn viên AI giống gương mặt Dương Tử ở phim "Hậu trùng sinh, tôi trở thành thần bảo hộ của mẹ". Ảnh: Weibo

Tối 20/3, đại diện công ty quản lý của Dương Tử cho biết cô không liên quan phim Hậu trùng sinh, tôi trở thành thần bảo hộ của mẹ, êkíp tự ý sử dụng hình ảnh cô. Phía minh tinh cho rằng hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của cô, luật sư của Dương Tử hiện thu thập chứng cứ, kiện đơn vị sản xuất. Người đại diện nói: "Công nghệ là để tạo ra tương lai tốt đẹp hơn, không phải là công cụ để xâm phạm quyền lợi của người khác". Hiện, tập phim có hình ảnh giống Dương Tử đã bị gỡ.

Theo Yangzi Evening News, sự trỗi dậy của diễn viên AI là điều khó có thể lay chuyển trong xu thế của ngành phim ảnh. Xung đột nổi cộm hiện tại là công nghệ phát triển quá nhanh trong khi bộ quy tắc cần thiết đi kèm chưa được xây dựng kịp. Khi sự theo đuổi hiệu suất áp đảo giá trị nội dung, vai trò trọng tâm của con người trong quá trình sáng tạo không ngừng bị bào mòn.

Dương Tử 34 tuổi, từng gây sốt với các phim "Cá mực hầm mật", "Trường tương tư", "Quốc sắc phương hoa". Ảnh: Weibo

Việc thiếu cơ chế quản lý tạo ra sự mất trật tự và trường hợp của Dương Tử không phải cá biệt. "AI xâm phạm hình ảnh" là vấn đề không ai đứng ngoài cuộc, bởi biên giới ứng dụng của AI ngày càng mờ nhạt, có thể tác động tới mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bản chất của nghệ thuật là sự kết tinh của tình cảm con người, trải nghiệm sống, thẩm mỹ. Nếu thiếu đi tình cảm con người và sự biểu đạt tinh thần, phim AI dù được dàn dựng tinh xảo thế nào cũng thiếu đi sự gắn kết tâm hồn. Tờ Yangzi Evening News nhận định: "Con người không phủ nhận công nghệ AI nhưng có một câu hỏi trọng tâm: khi sự lao động, sáng tạo và tình cảm của con người có thể dễ dàng bị thay thế thì giá trị của con người ở đâu? Khi sự sáng tạo không còn được tôn trọng, có lẽ sau này, ngồi xem phim AI cũng là những khán giả AI".

Video AI mô phỏng biểu cảm Trương Mạn Ngọc gây chú ý Diễn viên AI mô phỏng biểu cảm của Trương Mạn Ngọc trong "Điềm mật mật". Video: Weibo

Thống kê của nền tảng dữ liệu DataEye cho thấy, dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

Theo The Paper, thành tích của phim AI vượt xa dự đoán trước đó của những người trong ngành. 2026 sẽ là năm phim ngắn AI bùng nổ, nhiều diễn viên có thể đối diện cảnh không có việc làm. Các nền tảng phát phim ngắn ngừng một loạt dự án người đóng do lo ngại lỗ vốn. Bởi kinh phí làm phim AI có thể thấp hơn hàng chục tới hàng trăm lần so với kinh phí làm phim người đóng và vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận.

Như Anh