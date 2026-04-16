Minh tinh Đài Loan gượng dậy sau nỗi đau con bị bắt cóc

Diễn viên Đài Loan Bạch Băng Băng nói nỗi nhớ con gái quá cố - nạn nhân vụ bắt cóc 29 năm trước - là động lực để bà sống tích cực.

Ngày 15/4, diễn viên Bạch Băng Băng, 71 tuổi, cho biết trên trang cá nhân 14/4 là ngày không bao giờ quên với bà, bởi đó là khi con gái Bạch Hiểu Yến bị bắt cóc, tra tấn cách đây gần ba thập niên.

Theo Next Apple, Bạch Hiểu Yến là nạn nhân vụ bắt cóc "rùng rợn, phức tạp nghiêm trọng bậc nhất" trong lịch sử tư pháp Đài Loan, từng gây rúng động xã hội. Sự việc xảy ra khi cô gái 17 tuổi, trên đường đi học. Ba kẻ bắt cóc, tra tấn nạn nhân, đòi tiền chuộc 130 triệu Đài tệ (4,4 triệu USD).

Bạch Hiểu Yến là con của bà Bạch Băng Băng và một họa sĩ người Nhật Bản. Họ kết hôn năm 1978, ly hôn năm 1981, con gái theo mẹ.

Diễn viên Bạch Băng Băng. Ảnh: CNA

Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm được tung tích con tin. Thi thể Bạch Hiểu Yến được phát hiện ngày 28/4. Tới tháng 8 cùng năm, cảnh sát lần được dấu vết các nghi phạm, hai bên đấu súng, một cảnh sát thiệt mạng. Tháng 11/1997, ba nghi phạm bị bắt. Trong quá trình chạy trốn, nhóm nghi phạm khiến 5 người chết, 10 người bị thương. Nghi phạm tên Trần Tiến Hưng tấn công tình dục ít nhất 19 người. Năm 1999, Trần Tiến Hưng và hai đồng phạm bị tử hình.

Nghệ sĩ cho biết nhiều năm trôi qua, bà cũng đi qua những giai đoạn gập ghềnh, từ vụn vỡ đến nghi ngờ nhân sinh. Với hy vọng sinh thêm con, bà làm thụ tinh nhân tạo 16 lần nhưng đều không thành.

Bạch Băng Băng cho biết nỗi đau dần nguôi ngoai nhưng vết sẹo luôn ở đó. Có những đêm bà yếu mềm, bất giác rơi nước mắt nhưng hôm sau tự lau khô, làm những việc cần làm. Nhưng tình yêu và nỗi nhớ con giúp bà cố gắng, suy nghĩ lạc quan hơn, hướng tới mặt trời.

Bà viết: "Có lẽ ông trời muốn tôi cô độc nhưng hóa ra tôi không cô đơn chút nào vì xung quanh có nhiều người thực lòng quan tâm, yêu thương tôi. Tôi sẽ cố gắng để những người đó không phải lo lắng cho mình".

Sau vụ án, Bạch Băng Băng thành lập Quỹ giáo dục văn hóa Bạch Hiểu Yến, thực hiện các dự án công ích bảo vệ, giáo dục thanh thiếu niên. Trên tờ Nandu, nghệ sĩ từng nói vụ án con gái bị bắt cóc khiến bà khổ sở tột cùng nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc đời. Bạch Băng Băng nói: "Tôi tin, ông trời đóng cánh cửa này, sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn. Từ bể khổ sinh tử tới niết bàn, từ phàm phu phiền não tới bồ đề. Biết đâu một ngày, bạn thấy tôi dựng một tịnh xá ở ngọn núi hay bờ biển nào đó, ở đấy tu hành".

Bạch Băng Băng sinh năm 1955, là diễn viên, ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Đài Loan, được mệnh danh "Chị đại" làng giải trí. Bà nổi tiếng với các phim Dì ghẻ, Mùa xuân của hoa lau, Thất hiệp ngũ nghĩa, Gia hữu tiên thê. Ở tuổi ngoài 70, Bạch Băng Băng miệt mài công việc, ghi hình nhiều show truyền hình.

Như Anh (theo Next Apple)