Mình tính chuyện lâu dài anh nhé

Em hiền lành, vui vẻ, biết suy nghĩ, biết trước biết sau, không được khôn khéo vì tính tình thẳng thắn nhưng tâm thiện lành.

Năm mới chúc cho quý độc giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc cho các anh chị em còn độc thân sẽ sớm tìm thấy bến đỗ của các anh chị em nhé.

Năm nay em tuổi đã lớn, sẵn sàng muốn yên bề gia thất. Em giới thiệu năm nay là năm tuổi của em, đối với em năm tuổi hay không tuổi thì cũng bình thường, em luôn cầu bình an, sức khỏe, công việc cho mình và gia đình thuận lợi. Năm nay em còn cầu mong bản thân tìm được người yêu thương, quan tâm, có thể tính chuyện lâu dài. Em chưa từng kết hôn, khi còn trẻ thích bay nhảy, học hành, phát triển bản thân, đến nay công việc đã ổn định, gia đình thuận hòa.

Em mong muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, cùng nhau chia sẻ và xây dựng cuộc sống riêng mà mình mong muốn. Tính em hiền lành, vui vẻ, biết suy nghĩ, biết trước biết sau, không được khôn khéo vì tính tình thẳng thắn nhưng tâm thiện lành và có trách nhiệm với những gì mình làm. Em mong tìm được người yêu thương em, điềm tĩnh, chân thành, biết quan tâm và có trách nhiệm xây dựng và phát triển gia đình ngày một tốt đẹp hơn. Anh chưa từng kết hôn, có đạo hoặc theo đạo sẽ hợp với em vì em bên đạo công giáo.

Em là nhân viên văn phòng bên công ty xuất nhập khẩu, công việc ổn định. Ngoài công việc em hay dành thời gian để đi du lịch, tập thể dục, nấu ăn, đọc sách báo, học thêm kiến thức bên ngoài. Em biết tiếng Anh và tiếng Trung, đã đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Trong tương lai, nếu có cơ hội mình cùng nhau nắm tay đi khắp nơi anh nhé Năm mới bình an và hạnh phúc cho mọi người.

