Diễn viên Ấn Độ Nidhhi Agerwal cố gắng thoát khỏi hàng trăm người đàn ông, tại buổi quảng bá bài hát phim.

Theo The Hindu, sự việc xảy ra ngày 18/12 tại trung tâm thương mại LuLu Mall, khi Nidhhi Agerwal ra mắt ca khúc trong phim sắp công chiếu mà cô đóng chính - Raja Saab. Cuối sự kiện, Nidhhi Agerwal rời khỏi sân khấu, đám đông bao vây diễn viên, bịt kín lối ra.

Minh tinh Ấn Độ bị fan nam bủa vây, xô đẩy Đám đông chen lấn, tiếp cận Nidhhi Agerwa. Video: YouTube/Thetatvaindia

Tình hình dần mất kiểm soát khi đám đông xô đẩy, cố gắng tiếp cận Nidhhi Agerwal. Những video tại trung tâm thương mại gây chú ý trên mạng xã hội, hàng nghìn người cho rằng diễn viên bị sàm sỡ. Khi thoát khỏi những người đàn ông, lên xe, Niddhi Agerwal đưa tay ôm mặt.

Các video gây giận dữ trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức thiếu trách nhiệm, không đảm bảo an toàn, chương trình tiềm ẩn rủi ro cho cả diễn viên và người tham dự.

Ngày 19/12, hai quản lý của Lulu Mall và đại diện ban tổ chức bị cảnh sát Hyderabad, bang Telangana, thẩm vấn liên quan việc tổ chức sự kiện khi chưa có giấy phép, thiếu sót trong kiểm soát đám đông, đảm bảo an ninh công cộng. Theo phía cảnh sát, Nidhhi Agerwal ngần ngại nộp đơn kiện sau vụ bị quấy rối.

Nidhhi Agerwal chụp hình thời trang trước khi dự sự kiện ở LuLu Mall. Ảnh: Instagram/Nidhhi Agerwal

Nidhhi Agerwal 32 tuổi, từng thi Miss Diva 2014 và vào vòng chung kết. Sau đó người đẹp hoạt động ở làng giải trí với các vai trò diễn viên, người mẫu, vũ công. Cô có lượng fan đông với 29 triệu người theo dõi trên Instagram. Nidhhi Agerwal lưu dấu ấn với các phim Munna Michael, Savyasachi, Mr. Majnu, Kalaga Thalaivan. Tác phẩm mới của cô, The RajaSaab, ấn định ra rạp ngày 9/1/2026.

Như Anh (theo The Hindu)