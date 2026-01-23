Chào bạn - người có thể cùng mình đồng hành trong hành trình tương lai.

Mình là nam, 45 tuổi, quê miền Trung - vùng đất cát trắng, gió Lào nóng rát những ngày hè. Mình đã ly hôn cách đây gần 10 năm và có bé gái 12 tuổi, sống cùng mẹ bé.

Sau quãng thời gian dài sống chậm lại, ổn định cuộc sống và suy nghĩ chín chắn hơn, hiện tại mình mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, một người phụ nữ phù hợp với hoàn cảnh để yêu thương, đồng hành và nếu đủ duyên thì cùng nhau đi đến hôn nhân.

Mình sống và làm việc tại Bình Dương (cũ) gần 20 năm. Công việc khá nhẹ nhàng, không quá áp lực, hiện mình sống một mình. Cuộc sống của mình khá giản dị và lành mạnh. Vì sống một mình nên mình phải tự chăm sóc bản thân thật tốt để không phải lo lắng khi bị ốm hay bệnh (thật sự là sống một mình rất sợ ốm).

Mình hiền lành, không vướng vào cờ bạc, đề đóm. Bia rượu có uống khi cần giao tiếp, tiệc tùng, đình đám hay họp nhóm bạn bè nhưng luôn biết điểm dừng, không bê tha hay sa đà.

Mình cao 1m68, nặng 72 kg, da không đen. Ngoài công việc, mình có những thói quen rất đời thường: mỗi ngày đều uống cà phê, nghe nhạc để thư giãn; khi rảnh thì đọc sách đủ các thể loại. Mỗi cuốn sách đều cho mình học được điều gì đó. Hiện mình có một kệ sách nho nhỏ với hơn 200 đầu sách. Nếu bạn là người thích đọc sách, chúng ta sẽ có thể đọc cùng và thảo luận thêm nhiều ý kiến hay.

Điểm "trừ" nho nhỏ của mình là không thức khuya được nên sống khá điều độ và ngủ sớm.

Mình mong tìm được bạn nữ phù hợp, đồng điệu về hoàn cảnh, chân thành và nghiêm túc trong tình cảm để có một mối quan hệ bền lâu. Mình thích những bữa cơm gia đình nên khi bạn bận hoặc có công việc đột xuất, mình không ngại vào bếp đâu. Dù nấu không ngon lắm nhưng cũng làm được những món đơn giản.

Ở độ tuổi này, mình tin rằng điều quan trọng nhất không còn là những lời hứa hoa mỹ, mà là sự thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau xây dựng một mái ấm. Nếu bạn cũng đang tìm một người để đi cùng chặng đường phía trước, phù hợp với những tiêu chí bạn cần, hãy mạnh dạn viết email gửi cho mình nhé. Mình rất mong có cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của mình.

