Mình thích người thông minh, thêm hài hước càng tốt

Mình 30 tuổi, là dược sĩ, hiện sống và làm việc ở Huế, công việc ổn định, trước đây chưa yêu đương bao giờ.

Thời gian này mình nghĩ đến lúc cần có một tình yêu, không thì làm bạn bè nói chuyện cũng được. Mình hiền, thích sự ôn hòa, ít khi nổi nóng với ai, không nói lớn tiếng. Bởi vậy, mình cũng rất kỵ sự ồn ào, không thích đứng gần những người đang giận dữ, nói tiếng to, hay quát mắng. Mình có một số điểm hơi tự mâu thuẫn một chút. Vừa nguyên tắc, vừa thích sự khác biệt, vừa lý trí nhưng lại vừa cảm xúc, thích sự hòa đồng nhưng cũng phải có cá tính riêng. Mình chủ động, kể cả chuyện tình cảm mình cũng luôn là người muốn chủ động. Mình không thích đợi chờ, có như thế nào thì thể hiện ra thế ấy, không giấu giếm, không tự tô vẽ hay màu mè hoa lá.



Mình thật thà, không nói dối được, cũng khá tử tế, không làm những điều trái với lương tâm, thích chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Mình thích trải nghiệm những điều mới, nhiều khi chỉ đơn giản là đi một con đường chưa từng thử, vào siêu thị mua mấy món đồ lạ, đi du lịch đến một nơi chưa từng tới, thử món ăn mới, thử quán ăn mới...

Mình cũng thỉnh thoảng phá phách. Hồi còn trẻ hơn bây giờ, mình hay vượt đèn đỏ, chạy tốc độ cao, mấy lần bị tuýt còi nộp phạt. Giờ mình điềm đạm hơn, không việc gì phải vội vàng, không thích sự hấp tấp. Mình thích những nụ cười, hay cười lớn, thích thú với những điều xung quanh, thường trò chuyện với trẻ con. Trẻ con là đối tượng làm mình cười nhiều nhất. Thỉnh thoảng, mình hơi nghiêm khắc, cái gì lấy ra dùng mà không để lại đúng chỗ sẽ bực mình, muốn chu toàn mọi việc nên nhiều khi mang cái mệt vô người.



Mình thích những người thông minh, hài hước nữa thì càng tốt. Đừng quá nghiêm khắc với những việc nhỏ hàng ngày, nên thư giãn, thả lỏng ra một chút (mình cũng đang tập). Mình chơi thể thao nên nếu bạn cũng thích thể thao thì tốt, chơi được bóng bàn lại càng hay. Sau này, nếu được có thể mua bàn về, cả nhà cùng chơi.



Mình thích người điềm đạm một chút, đừng hấp tấp vội vàng, như vậy mới chắc chắn và cảm giác có điểm tựa, thấy an toàn. Phải nói chuyện được với nhau chuyện trên trời dưới đất, từ những suy nghĩ nhỏ nhất đến nhiều điều to to trong cuộc sống. Đừng hiền quá nhưng cũng không được bạo lực, lớn tiếng, nên có cá tính riêng, quan điểm riêng, quyết được những chuyện cần phải quyết. À, còn cần sự tự tin, nói chuyện tự tin, tin vào những quyết định của mình, tin vào bản thân mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ