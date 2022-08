Mình thích bạn gái hơi mũm mĩm, độc lập

Mình sinh ra và lớn lên tại thị trấn nghèo giáp huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, sống và làm việc tại TP HCM.

Mình cao 1,69 m, có công việc văn phòng tại quận Bình Thạnh. Thời gian rảnh, mình đọc sách và xem phim. Tự thấy bản thân là người tinh tế, tâm lý, chưa từng có mảnh tình vắt vai. Tuy nhiên không phải mình kém trong phần nhận biết, phản ứng mà lúc đó mình còn chưa nghĩ đến sẽ tiến tới một mối quan hệ. Mình từng nghe câu: "Con người nếu đứng yên một chỗ quá lâu, việc bước tới sẽ rất khó khăn". Gần đây, mình quyết định thay đổi bản thân và tìm đến chuyên mục Hẹn hò VnExpress.

Như đã viết ở trên, mình khá tinh tế và tâm lý. Bạn có thể cảm nhận nếu gặp mình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì xưa nay mình không thích "trông mặt mà bắt hình dong" nên quan điểm của mình là thường có duyên sẽ gặp lại lần thứ hai, khi đó mình sẽ chủ động hơn. Nhưng các cơ hội cứ thế trôi đi và mình biết điều đó.

Mình đã độc lập tài chính và đang bước đầu tìm hiểu tự do tài chính. Mong "nửa kia" có cuộc sống độc lập, không phải phụ thuộc vì trong chuyện tình cảm, có nhiều việc nên các bạn phải tự do và tự chủ, chủ động với ý kiến riêng của mình. Lý do mình viết câu này là: mình từng chứng kiến cảnh nhiều phụ nữ phải phụ thuộc vào "nửa kia", rồi phải chịu đựng những điều không công bằng.

Về ngoại hình, mình thích mẫu bạn gái hơi mũm mĩm. Mong "nửa kia" cũng có thói quen đọc sách và nếu được, ở miền Tây gần mình thì tiện đường.

Mình tin cả hai sẽ cảm thấy thú vị khi gặp nhau. Nếu đọc những dòng trên, bạn nữ thấy hợp, hãy gửi thư cho mình nhé. Sau giờ làm việc văn phòng, mình có thể sắp xếp gặp các bạn những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy và chủ nhật thì cả ngày nhé.

Chân thành cảm ơn vì đã xem bài viết.

