Mình sống chậm, biết lắng nghe, không đặt nặng hình thức

Mình là người bình thường, cũng có những mong muốn rất thật: được quan tâm, được chia sẻ, được có người để nói chuyện sau một ngày dài.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ chúng ta đều đang tìm kiếm một điều gì đó rất giống nhau: sự đồng cảm. Mình là một người đàn ông 36 tuổi, chưa lập gia đình. Cuộc sống hiện tại của mình không quá ồn ào, cũng không nhiều biến động. Phần lớn thời gian, mình ở nhà. Không phải vì ngại ra ngoài, mà vì mình cảm thấy thoải mái với những điều giản dị: tự tay nấu một bữa ăn, dọn dẹp căn phòng gọn gàng, chăm mấy chậu cây, nhìn hoa lá xanh lên từng ngày. Những việc nhỏ như vậy giúp mình thấy lòng nhẹ lại.



Mình không ăn chay nhưng lại thích ăn nhiều rau. Có lẽ vì cơ thể mình vốn không khỏe mạnh từ nhỏ, nên càng lớn mình càng chú ý hơn đến những thứ đơn giản và lành. Khi ra ngoài, mình thường chỉ đi cà phê với vài người bạn quen, hoặc rủ nhau đi ăn một món gì đó lạ lạ cho biết. Mình không phải người thích tụ tập đông người, càng không hợp với những nơi quá náo nhiệt.



Mình cũng không phải típ người mê du lịch. Nhưng nếu có đi, mình lại thích những nơi thật khác: Hà Giang với núi non và sương sớm, hay những hòn đảo xa, yên tĩnh. Những chuyến đi như vậy, với mình, chỉ thật sự có ý nghĩa khi có người đồng hành. Một mình thì cũng đi được, nhưng không đủ đầy. Mình biết mình không phải là hình mẫu lý tưởng. Mình hơi lùn, chiều cao là điều mình không thay đổi được. Sức khỏe cũng không tốt lắm vì thể trạng yếu từ nhỏ. Đây có lẽ là những điểm khiến mình kém tự tin hơn nhiều người khác. Bù lại, mình sống khá chậm, biết lắng nghe và không quá đặt nặng hình thức. Về công việc, mình tốt nghiệp đại học, làm văn phòng, ngoài ra có làm thêm để tự lo cho cuộc sống của mình.



Viết những dòng này, mình hiểu sẽ rất khó phù hợp với số đông các bạn nữ. Nhưng mình vẫn là một con người bình thường, cũng có những mong muốn rất thật: được quan tâm, được chia sẻ, được có một người để nói chuyện sau một ngày dài. Có thể không phải là một mối quan hệ hoàn hảo, mà chỉ cần là sự chân thành, tôn trọng và cảm giác an yên khi ở cạnh nhau. Mình không viết thư này với kỳ vọng lớn lao, chỉ đơn giản là nói lên lòng mình. Biết đâu, trong rất nhiều người ngoài kia, lại có một người đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu, thấy được sự đồng điệu trong một người đàn ông không hoàn hảo nhưng luôn nghiêm túc với cảm xúc của mình.



Nếu bạn đọc đến đây và thấy có chút gì đó quen quen, có thể chúng ta nên cho nhau một cơ hội để bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian.

