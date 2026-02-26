Mình sẽ cùng nhau làm mọi việc em nhé

Anh chỉ mong em là một người biết lắng nghe, chúng ta sẽ cùng nói cho nhau nghe, cùng nhau cảm thông và chia sẻ.

Vậy là lại xong một cái Tết nữa rồi. Em có đang cảm thấy trống vắng không nhỉ? Nếu có thì về với anh. Anh sẽ cùng em tô vẽ thêm cho cuộc sống của chúng mình thật nhiều màu sắc.

Anh đang làm công việc văn phòng. Mỗi chiều đi làm về, nhà trống vắng lắm em à. Anh biết nấu vài món. Em về đây, anh và em cùng nấu nhé. Em không giỏi nấu cũng không sao. Giúp anh lặt rau, dọn chén thôi cũng ấm lòng rồi. Cái cảm giác sau một ngày làm việc nhiều áp lực, về đến nhà có thể cùng người mình thương làm mọi việc cùng nhau, vui biết mấy em nhỉ.

Anh không mong em sẽ là một người hoàn hảo. Bản thân anh đã hoàn hảo đâu. Anh chỉ mong em là một người biết lắng nghe, chúng ta sẽ cùng nói cho nhau nghe, cùng nhau cảm thông và chia sẻ.

Em là người miền nào cũng được, quê quán ở đâu cũng được. Anh chỉ mong em đang làm việc ở Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Tây để anh có thể thăm em thường xuyên.

Mới viết có chút, anh bị bí rồi. Anh không giỏi trong những việc hứa hẹn nhưng lần này sẽ hứa, hứa sẽ cùng em làm mọi thứ, cùng em đi hết quãng đời còn lại. Mọi việc mình đều làm cùng nhau em nhé.

