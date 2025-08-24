Mình ở đây, ngóng đợi bạn đi cùng

Mình làm công việc văn phòng, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở quận (cũ), thuộc ngoại thành Sài Gòn, là người miền Nam gốc.

Hôm nay, mình xin phép gửi bài đến chuyên mục Hẹn hò nhờ se duyên đôi lứa.

Không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình từng nghĩ: "Hay là thôi, sống độc thân cũng được, tự do muôn năm, tuy không giàu có nhưng đủ sống, thích gì làm đó, không phải xin phép hay lo lắng cho ai". Nhưng rồi bão giông mấy nay lạnh lẽo thế nào, một ngày bạn chợt nhận ra có người đồng hành bên cạnh, cùng ăn, cùng uống, cùng dạo chơi, chuyện vui cũng được, chuyện buồn tới chẳng sao, cùng trải qua những cái gọi là "đời thường" này ngó coi thú vị đó chứ.

Đi một mình không quá đáng sợ nhưng có hai mình chắc hẳn vui hơn, mà không vui cũng sẽ tìm cách làm cho suôn sẻ. Ít ra khi cười hay khóc cũng không bị tủi thân. Cuộc sống mình đơn giản lắm: sáng đi làm, chiều về nhà, tự nấu ăn, tự khen, rảnh thì đọc sách, tập thể dục, chơi với cún. Cuối tuần vòng siêu thị gom lương thực cho tuần mới, ngó nghiêng vài gian hàng tiện lợi. Lâu lâu xách xe dạo đường xá lên đèn, ngắm xem cuộc sống đẹp đẽ biết bao, tìm động lực phấn đấu. Hay đôi khi chợt gặp người có hoàn cảnh, giúp được càng hay, không đủ duyên thì cũng tự dặn lòng rằng phải biết bản thân đã may mắn như thế nào.

Mình không phải sống nội tâm, tối khóc thầm, hay quá trời hướng ngoại đâu; là người bình thường, giao tiếp không tệ, chỉ không hợp môi trường ồn ào. Chắc có tuổi, sợ không theo kịp các em trẻ nên thường lui về nhà cho an toàn, dù ngồi quán cũng thích một góc quan sát xung quanh.

À, ngoại hình mình chắc cũng ổn. Chiều cao cỡ mức trung bình phụ nữ nước ta, đo kỹ thì hơn được vài phân nhỏ. BMI ở mức 20, vừa chuẩn sức khỏe tốt, tiêm vaccine đều đặn. Đợt trước mình từng chấn thương xương vai tay do té xe nên hậu họa giờ cũng hạn chế chơi thể thao, nhất là đánh banh mạnh. Banh nhẹ chắc đỡ, không sao. Nếu bạn là người thích thể thao hay rèn luyện sức khỏe, mình vẫn xung phong tập cùng vì khá thích vận động. Khi yêu, cả hai cùng đẹp - có gì tuyệt vời hơn.

Mình không quá coi trọng việc kết hôn. Với mình, hôn lễ chỉ là ngày thông báo (cũng phải chỉn chu), nhưng cốt yếu là con người ta sống với nhau chất lượng ra sao. Hình thức lễ cưới không quá quan trọng, thích sự đơn giản nhưng sâu sắc, gắn kết. Không màu mè, không phô diễn phải cho ai coi hay tung hô bề ngoài quá mức. Còn tất nhiên, tình trạng nhà gái hiện độc thân, chưa từng kết hôn hay sinh con.

Về bạn, mong cũng giống tình trạng như mình, có công việc ổn định, biết lo và nghĩ cho tương lai. Bạn ở trong cùng thành phố để tiện giao lưu, thăm hỏi. Mình không theo tôn giáo nào chính thức, nhưng hễ điều dạy đúng thì mình nghe, sống tin vào nhân quả hiện hữu, mong con người ta đối đãi tử tế với nhau khi còn được thở.

Một số điều chia sẻ ở trên là vài góc nhìn, quan điểm và giới thiệu về bản thân. Nếu bạn nhận thấy có cùng suy nghĩ trên và đang trên hành trình ngán sự một mình, thích đông vui thêm chút, xin viết thư gửi tác giả nhé. Mình sẽ hồi âm đàng hoàng.

Cảm ơn quý độc giả đã lướt đọc đến đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, bình an.

