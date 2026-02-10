Mình mở lòng rồi, bạn mở lời nhé

Mình 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, là nhân viên văn phòng làm việc trong mảng thương mại điện tử tại Hà Nội.

Mình cao 1m58, nặng 64 kg, mình béo nhưng là béo trong sự cân đối, biết cách ăn mặc. Mình mà giảm cân chắc "đẹp điên".

Về tính cách, mình thẳng thắn, quyết đoán và đâu đó vẫn còn chút ngông của tuổi trẻ. Mình ổn định về mặt cảm xúc, vui vẻ, hòa đồng, biết trước biết sau nên mối quan hệ với mọi người luôn tốt đẹp. Ôi trộm vía, lâu lắm rồi không biết buồn là gì.

Với mình, tình yêu sẽ phát triển bền vững dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Chúng ta sẽ không khiến cho đối phương phải đoán ý, không giận hờn vu vơ và không để mọi mâu thuẫn cứ thế trôi qua trong im lặng dù là nhỏ nhất.

Mình không là quá khứ hay hiện tại của ai. Không vì lý do hay có câu chuyện nào cả. Mình đơn giản nghĩ là bản thân không có số đào hoa hoặc duyên chưa tới. Nhưng hiện mình đã rất sẵn sàng và mong rằng sẽ sớm gặp được bạn.

Hy vọng bạn là người coi trọng những giá trị truyền thống và dung hòa với lối sống hiện đại. Là một người vững vàng, biết đối nhân xử thế và dám nói dám làm. Trước mắt, hãy thật thoải mái để trò chuyện với nhau như hai người bạn nhé. Mình nói khá nhiều, mỗi thứ mình biết một chút nên chỉ cần bạn dám nói thì mình dám thoại.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và mạnh khỏe bên gia đình và người thân yêu nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ