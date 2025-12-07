Diễn viên Minh Luân cho biết sống độc thân, vui với khu vườn 3.000 m2 của gia đình ở Đồng Tháp, trồng vú sữa, mít và mãng cầu.

Những ngày nghỉ, khi mùa quả chín, diễn viên thường về quê cùng các thành viên trong gia đình thu hoạch và thưởng thức. "Tôi trồng nhiều cây ăn quả để 'dụ' các cháu về chơi với ông bà ngoại", Minh Luân nói. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị gái. Hiện tại, diễn viên sống độc thân.

Minh Luân vui thú vườn tược Minh Luân hái cây, trái trong vườn. Video: Nhân vật cung cấp

Những ngày cuối tuần, Minh Luân dành thời gian rảnh giữa lịch trình công việc để về quê hái vú sữa, mít trong khu vườn ở Lấp Vò (Đồng Tháp) - cách nhà anh ở TP HCM 140 km. Vườn khoảng 3.000 m2 với những con kênh bao quanh. Hơn 50 gốc vú sữa được trồng khoảng ba năm, sai trĩu quả.

Trước đây, vườn nhà anh chủ yếu trồng chuối. Khoảng năm 2020, diễn viên cải tạo khu vườn với mong muốn tìm không gian thư giãn, tách xa phố phường đông đúc. Anh thuê người chặt bỏ một phần vườn chuối, trồng thêm vú sữa ổi, mít, sầu riêng, hồng xiêm và hoa mai.

Sinh ra trong gia đình làm nông, thường xuyên tiếp xúc ruộng đồng, Minh Luân cho biết rành cách chăm sóc cây trái. Đầu mùa mưa, anh về quê để trồng trọt, chăm bón, tìm hiểu các cách phòng ngừa sâu bệnh cho cây. Thời điểm công việc bận rộn ở thành phố, vài tháng anh về quê thăm vườn một lần.

Minh Luân trong khu vườn của gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở tuổi 40, Minh Luân là một trong những diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Nam. Anh từng tham gia các phim: Cỏ đuôi gà, Yêu thêm lần nữa, Anh em nhà bác sĩ, Pha lê không dễ vỡ. Các phim gần nhất anh tham gia là Lời nguyền lúc 0h, Mẹ rơm, Hai Muối. Năm 2020, Minh Luân hợp tác với nghệ sĩ Hồng Vân mở sân khấu kịch Chợ Lớn. Ngoài diễn xuất, anh có năng khiếu ca hát, đoạt á quân cuộc thi Tình Bolero 2016.

Hoàng Dung