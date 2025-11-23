Minh Long triển lãm tác phẩm sứ vẽ tay độc bản

Triển lãm mở cửa từ ngày 14 đến 30/11 tại ngay sảnh chính showroom Minh Long thuộc Minh Sáng Plaza (888 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP HCM), trưng bày hai nhóm sản phẩm tượng nghệ thuật và bình hoa vẽ tay độc bản, đan xen nhau.
Các mẫu trưng bày bao gồm tượng, bình sản xuất số lượng giới hạn nhưng chưa từng ra mắt thị trường; mặt hàng bán chạy nhất và một số mẫu quen thuộc với khách hàng trong nhiều năm qua. Các tác phẩm được sắp đặt trên những bục trưng bày đa tầng, gợi hình ảnh "khu vườn mùa xuân" đang tỏa hương sắc.
Thông qua triển lãm, Minh Long muốn tái hiện hành trình sáng tạo của thương hiệu qua từng giai đoạn phát triển, thể hiện sự nhất quán trong giá trị và tay nghề. Thương hiệu muốn kể câu chuyện gìn giữ tinh hoa sứ Việt, để người thưởng lãm cùng "chạm sắc tinh hoa".
Triển lãm thiết kế không gian ba tầng trải nghiệm. "Chạm" là tầng đầu tiên, giúp khách tham quan cảm nhận độ mịn màng của men cùng hơi ấm của đất và lửa; "ngắm" nét đẹp của sứ nghệ thuật qua từng tác phẩm; cuối cùng "cảm" chiều sâu văn hóa cùng tình yêu nghề của nghệ nhân. Minh Long kỳ vọng, thông qua mọi giác quan, người xem cảm nhận được vẻ đẹp trọn vẹn của sứ.
Tượng sứ đa dạng từ người đến linh vật, thể hiện những câu chuyện văn hóa dân gian truyền thống Việt Nam. Ngoài những tượng bày cùng lọ hoa ở khu vực trung tâm, triển lãm thiết kế một số kệ bên cạnh để bày riêng tượng.
Các bình hoa với nhiều chủ đề như thiên nhiên, dân gian, biểu tượng Việt, đều được vẽ hoàn toàn bằng tay, thể hiện kỹ thuật xử lý men - màu phức tạp.
Từ chất liệu đất thô mộc, nghệ nhân Minh Long tạo nên những tác phẩm độc bản. Mỗi chiếc bình hay tượng đều mang dấu ấn riêng trong bố cục, màu men, tạo hình.
Những lớp men là kết quả của hàng nghìn giờ lao động thủ công, điều chỉnh nhiệt, kiểm soát độ nung chảy, tạo nên vẻ đẹp không trùng lặp. "Đó không chỉ là vật phẩm trang trí, mà là bản sắc văn hóa Việt được thể hiện bằng thẩm mỹ đương đại", đại diện Minh Long nói.
Đại diện Minh Long chia sẻ, triển lãm không dừng ở giới thiệu tác phẩm, mà mong muốn góp phần đưa những biểu tượng văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại. Triển lãm cũng giúp người xem khám phá "kho báu di sản sứ" mà Minh Long đã gìn giữ và tích lũy suốt hơn nửa thế kỷ.
Song song triển lãm tại Minh Sáng Plaza, thương hiệu còn triển lãm tại showroom Minh Đạt (17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP HCM) từ 19/11 đến 5/12 và showroom Hà Nội (tầng 1, tòa nhà VinaFoam, số 1, ngõ 6 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng) từ 21/11 đến 7/12). Mỗi showroom dù trưng bày những nhóm sản phẩm khác nhau nhưng đều thông qua tượng nghệ thuật và bình hoa vẽ tay độc bản để thể hiện tinh thần "chạm sắc tinh hoa".
Diệp Chi
Ảnh: Minh Long