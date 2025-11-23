Minh Long triển lãm tác phẩm sứ vẽ tay độc bản

Đại diện Minh Long chia sẻ, triển lãm không dừng ở giới thiệu tác phẩm, mà mong muốn góp phần đưa những biểu tượng văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại. Triển lãm cũng giúp người xem khám phá "kho báu di sản sứ" mà Minh Long đã gìn giữ và tích lũy suốt hơn nửa thế kỷ.

Song song triển lãm tại Minh Sáng Plaza, thương hiệu còn triển lãm tại showroom Minh Đạt (17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP HCM) từ 19/11 đến 5/12 và showroom Hà Nội (tầng 1, tòa nhà VinaFoam, số 1, ngõ 6 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng) từ 21/11 đến 7/12). Mỗi showroom dù trưng bày những nhóm sản phẩm khác nhau nhưng đều thông qua tượng nghệ thuật và bình hoa vẽ tay độc bản để thể hiện tinh thần "chạm sắc tinh hoa".