Mình là nữ, 35 tuổi, nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại Bình Dương.

Mình thuộc kiểu phụ nữ truyền thống, coi trọng gia đình và tình cảm. Đã đi qua vài năm nhiều im lặng và biến cố, hôm nay mình viết vài dòng này như một cách để mở lòng, tìm một người bạn, thật sự là một người bạn biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau những điều bình dị trong cuộc sống.

Ba năm trước, mình từng trải qua cú sốc tình cảm lớn. Mọi thứ khi ấy gần như sụp đổ. Mình khép lòng và tập trung nuôi dạy con trai, gác lại hoàn toàn chuyện kết nối với bất kỳ ai. Cũng nhờ vậy, mình học cách mạnh mẽ hơn, hiểu bản thân hơn... nhưng cô đơn thì vẫn là cô đơn.

Thời gian trôi qua, mình nhận ra rằng mạnh mẽ không có nghĩa là phải một mình mãi mãi. Mình bắt đầu muốn mở lòng, không để tìm một ai đó để nương tựa, mà là để cùng sẻ chia, cùng nói chuyện mỗi tối muộn, cùng hỏi han nhau bằng những điều giản dị nhất: "Hôm nay bạn có ổn không?", "Bạn đang vui hay đang mệt?".

Mình không mong tìm được điều gì lớn lao. Chỉ cần một người bạn biết quan tâm, chân thành và đủ chín chắn để trân trọng những điều nhỏ bé.

Nếu bạn đang tìm một người bạn như thế, thì mình ở đây. Mình không hoàn hảo, nhưng thật lòng.

