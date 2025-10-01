Hãy là người đàn ông mà hành động ý nghĩa nói lên tất cả, thay vì chỉ là những lời nói hoa mỹ hay tự tán dương quá nhiều.

Mình sinh năm 1985, cao 1m65, nặng 60 kg, ở Sài Gòn. Thành phố này náo nhiệt và mình lại tìm thấy sự cân bằng tuyệt vời ở góc nhỏ của riêng mình. Đó là nhà – nơi rợp bóng cây và vang vọng tiếng chim ca, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu dịu dàng.

Âm nhạc đối với mình là hơi thở, là ngôn ngữ tinh tế kết nối mình với thế giới. Mình yêu sự hài hòa trong từng nốt nhạc, và mình cũng tìm kiếm sự hài hòa đó trong tình yêu.

Mình chưa từng kết hôn. Mình không chỉ tìm kiếm một bờ vai, mà còn một người có thể cùng mình chia sẻ những suy nghĩ đa dạng chủ đề, cùng làm việc và cùng thưởng thức những hoạt động lành mạnh. Mình tìm kiếm một người đồng hành – một người biết rằng hạnh phúc ẩn chứa trong việc cùng nhau đi dạo hay cùng nhau nghe một bản nhạc không lời vào đêm khuya.

Mình không cần một người kể quá nhiều về thành tích hay hoài bão của riêng anh. Mình khao khát một người đàn ông của sự lắng nghe và đàm luận. Mình tin vào những câu chuyện được kể bằng ánh mắt và sự chân thành trong từng cử chỉ. Hãy là người đàn ông mà hành động ý nghĩa nói lên tất cả, thay vì chỉ là những lời nói hoa mỹ hay những lời tự tán dương quá nhiều.

Sài Gòn là nhà, và mình là người sẵn sàng thay đổi, không ngại thử thách. Mình tin rằng yêu thương đủ lớn có thể biến bất cứ nơi nào thành chốn bình yên. Nếu anh đang ở một vùng đất mới thú vị, hoặc có một kế hoạch táo bạo cho tương lai, hãy cứ mạnh dạn chia sẻ. Mình không sợ bước chân ra khỏi vùng an toàn, chỉ cần nơi đó có yêu thương và tiếng cười.

Anh thân mến, nếu anh cũng đang tìm kiếm một người bạn đời thông minh, sâu sắc, đề cao sự hài hòa, hãy viết cho mình.

Thân mến,

