Mình hẹn hò nhau, anh nhé

Gửi anh hẹn hò cùng em! Trước khi người đàn ông nửa đời sau của em xuất hiện, anh có thể hẹn hò cùng em nhé. Sau khi ly hôn và nuôi con nhỏ, em từng nghĩ mình không cần ai, không cần bất cứ đàn ông nào. Rồi em cảm thấy mình cô đơn đến xé lòng nên đang tìm kiếm anh. Em phù hợp với người đàn ông cùng hoàn cảnh, đã một lần hôn nhân, có con cái. Sẽ phù hợp hơn nếu anh lớn hơn tuổi em và không quá lớn hơn 8 tuổi, em trông trẻ đẹp hơn tuổi anh à. Phù hợp với em khi anh đang có một công việc nghiêm túc hoặc đáng tự hào để làm, vì em cũng làm công việc ổn định, với tinh thần mang đến kết quả tốt nhất cho người dân. Phù hợp với em khi anh là người có vẻ ngoài đơn giản, vì em đơn giản tự nhiên.

Chúng ta mỗi người có gia đình riêng nhưng đôi lúc các dịp lễ, cuối tuần rảnh chúng ta sẽ gặp nhau nha anh. Em thuộc kiểu người chung thủy nên dù chúng ta hẹn hò như đúng tag "Tâm sự - Hẹn Hò" này, em hy vọng anh là người đàn ông của em mãi. Có thể vài năm hay nhiều năm, chúng ta chung một mái nhà. Vì vậy em mong tình yêu chất lượng đến với em và cả anh, như một động lực để em mạnh mẽ hơn, chăm con, làm việc tốt hơn... rồi sẽ "nở hoa" đúng không anh. Chúc cho em, anh và mọi người, mỗi ngày trôi qua đều bớt lẻ loi hơn trong thế giới này.

