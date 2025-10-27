Mình hãy yêu nhau để cưới như thời ông bà ta, anh nhé

Chung thủy không phải là bản năng, mà là sự lựa chọn và tự chủ.

Em, 30 tuổi, là dân kỹ thuật, độc thân chín tháng. Em tin rằng người phù hợp, khi đọc, sẽ nhận ra đúng thông điệp và giá trị quan mà em muốn trao gửi. Còn nếu anh đọc mà thấy không hiểu, cũng không sao, vì có lẽ chúng ta không dành cho nhau đâu.

Do em không muốn dùng AI để làm cho nội dung trở nên suôn mượt nên chỉ xin gửi một checklist nhỏ này như một lá thư gửi đến người yêu (và xa hơn là bạn đời). Như sau nhé:

1. Tôn trọng tình yêu bền lâu, chung thủy như thời ông bà ta. Chung thủy không phải là bản năng, mà là sự lựa chọn và tự chủ. Không có cái nhìn khao khát quá mức với phụ nữ.

2. Không cần yêu quá nhiều đến mức dành trọn thời gian cho tình yêu, mà là cùng nhau cân bằng mọi khía cạnh: kinh tế, gia đình, sự nghiệp, công việc, sức khỏe.

3. Nói không với tình dục trước hôn nhân. Chỉ dừng lại ở sự thân mật bên ngoài (skinship) để duy trì sự lãng mạn và gần gũi về mặt giới tính.

4. Hiếu thảo với cha mẹ. Vì cha mẹ là duy nhất và là tình yêu vô điều kiện. Xem việc yêu thương, chu cấp cho ba mẹ ruột và ba mẹ vợ là niềm tự hào. Người bất hiếu thì cái kết thường không có phúc.

5. Yêu đàng hoàng, tử tế, không đi tắt hay nhảy bước. Qua đủ các "status": tìm hiểu tối thiểu một tháng, yêu tối thiểu sáu tháng, cưới tối thiểu một năm.

6. Ủng hộ việc sống cùng ba mẹ, để trân trọng khoảng thời gian còn lại được ở bên nhau. Nếu lo ngại bất tiện, có thể cân nhắc decor lại không gian để ở chung mà vẫn có gian riêng tư. Gần ba mẹ nhất để có chuyện gì, mình qua liền được.

7. Học tập là hành trình suốt đời. Tri thức là liều thuốc giúp vượt qua số mệnh và mở ra nhiều chân trời mới. Sách là người bạn trung thành.

8. Tiền là quan trọng, là nền tảng để đảm bảo kinh tế, chăm lo cho gia đình và có tự do trong lựa chọn về cuộc sống.

9. Trước khi "tề gia" phải biết "tu thân". Con người cần biết sửa mình, biết hoàn thiện bản thân.

10. Chưa từng kết hôn. Không phải là khen hay chê, mà chỉ là em không chấp nhận việc người ấy từng có một mối quan hệ sâu sắc, dính đến nhiều nhân duyên rồi.

11. Người yêu là để chăm lo và yêu thương. Muốn có vợ hoàn hảo, hãy chăm vợ thật nhiều vào.

12. Kiếm tiền chân chính, đúng luật. Đó là tự trọng và là niềm tự hào khi "chơi đúng luật của game", có thắng thì thắng đường hoàng.

13. Không có tư tưởng "ba que", tin tưởng vào Nhà nước Việt Nam và Đảng.

Vài điều khởi động là vậy thôi. Em thích con số 13 nên dừng ở đây nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ